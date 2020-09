Mirant cap amunt

Durant la Transició el silenci sobre qüestions polítiques clau potser va poder estar justificat pels fins que es perseguien, i fins i tot va poder ser un acte de responsabilitat per a uns o de patriotisme per a altres. Però fa molts anys que el silenci ja no té justificació possible, perquè vivim una època en què la credibilitat de les institucions exigeix un plus d'ètica i d'integritat en qui les presideix. Per això, els esdeveniments que es van coneixent de Rei emèrit -sense detriment de la presumpció d'innocència que és una qüestió jurídicament han suposat un fort cop per a la ciutadania: els fets denunciats són qualificables com escandalosos, i han enfonsat la confiança de la ciutadania en algunes institucions.





Els ciutadans volen exercir el seu dret a saber i és un imperatiu ètic realitzar un esforç de credibilitat. Perquè la política informativa ha estat molt mediatitzada perquè ens assabentem a mitges del que ha passat, i això està contribuint a la pèrdua de confiança també als Mitjans: segons el Digital News Report 2020 dos terços dels internautes els consideren ja molt poc fiables. No hi ha Transparència, el que és un greu problema.





Confonem moltes vegades els límits del nostre propi camp de visió amb els límits del món. Schopenhauer va avisar d'aquesta perniciosa confusió: la realitat sempre és producte de l'experiència que vivim i està suportada en un destí comú que es construeix amb la solidaritat i l'experiència col·lectiva. L'essència és informar i l'objectiu universal és ensenyar. És enfortir una cultura que sigui el suport de cada generació per donar continuïtat evolutiva a la humanitat.





Però quan en aquest procés de construcció d'un context comú s'introdueixen massivament alteracions com les mentida news, hi ha una permanent difusió de pseudo realitats que construeixen mons i entorns falsejats en els quals fàcilment tots podem veure'ns involucrats, i quan vam arribar a detectar els seus signes ja no hi ha qui ho suporti sense veure afectat. És com una fàbrica de relats inventats sobre totes les facetes de la vida que han aconseguit fer-se forts des del virtual generant un imperi de la falsedat. Els nous emperadors d'aquest regne virtual dominen les falses estadístiques, els comptes i la web, i amb els seus algoritmes ens condueixen per un món de clics, que suposen ja més del 50% de l'activitat total d'internet. Max Read ens alerta que aquest model de depredació humana ja ha arribat a les nostres vides i no és sostenible ni econòmicament ni políticament.













Retrocedint en el temps i situant-nos en l'època de la Transició de la Dictadura de Franco a la democràcia, podríem veure com d'una manera diferent -però amb els mateixos efectes- també es van entremesclar personalitats que van trastocar molts conceptes. I es va fer amb els signes i figures que des del desprestigi s'han quedat enquistats en el sistema democràtic, perjudicant més que donant-li suport. Passat el temps, avui ho podem qualificar com una traïció política, perquè ens està impedint arribar a una democràcia plena. Els grups de pressió d'aquell moment es van encarregar d'obrir-se pas mitjançant el seu control dels Mitjans per a potenciar una societat democràtica molt trastocada per donar cabuda a un sistema no democràtic en una Constitució naixent. Teníem confiança en la naixent democràcia i esperàvem amb il·lusió que podríem aconseguir els drets plens amb el desenvolupament dels seus principis.





Quan mirem cap amunt, molts dels que vam creure en la Transició i recolzem una sortida pactada a la nostra Constitució ens sentim traïts. Hem viscut amb la il·lusió de construir una societat democràtica des dels fonaments d'unes normes constitucionals, però ara constatem que no es volen desenvolupar ni menys encara reformar. Ens hem defensat de les pors del colpisme de qualsevol signe, però a costa de caure en l'immobilisme.





La fe en la democràcia no és incompatible amb aquest sentiment que avui podem tenir d'una traïció. Una traïció que s'ha fet explícita en les notícies tan negatives sobre els comportaments -molts protegits per una inviolabilitat incomprensible- d'un excap d'estat en un estrany exili, per fets encara no provats en seu judicial però detallats pels Mitjans. Estem vivint el que mai hem desitjat. Contradiccions de la vida.





El vam donar tot per una democràcia parlamentària i desitgem que des del Parlament es reguli la vida social, econòmica, política, cultural, educativa, de salut pública i en general de totes aquelles coses que ens afecten persones i institucions. Han passat més de quatre dècades i encara no hem trobat el moment polític parlamentari de posar ordre a totes les institucions, començant de dalt a baix. Volem una Prefectura de l'Estat que juntament amb el seu entorn sigui exemplar sense excepcions, i especialment pel que fa a la transparència i rendició de comptes es refereix. I així graó després graó fins als nivells locals. La nostra democràcia no pot viure en un fals món, perquè si el sistema no s'oxigena acaba per faltar vida. Si seguim mirant fixament a dalt i no deixem d'exigir les reformes necessàries acabarem donant llum a una democràcia que s'està apagant.