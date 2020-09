Al llarg de la història de la diplomàcia s'han aconseguit teixits institucionals a nivell internacional que són extraordinaris. Molts d'ells passen desapercebuts llevat que formin part dels temes ressonants de l'agenda internacional, la majoria de les vegades aquests relacionats amb conflictes. En el cas de Veneçuela, no ha estat molt diferent, poques vegades recordem als constructors de la diplomàcia nacional i molts dels seus èxits en moments crucials de la nostra existència com a nació. Fem pocs esforços per ressaltar els seus mèrits i la seva contribució al nostre país. Molts d'aquests veneçolans han passat desapercebuts, com va escriure Simón Alberto Consalvi en un article homenatge, referint-se a l'Ambaixador Armando Rojas de qui recentment es va escriure una biografia de la mà d'Ana María Matute, deia dels "il·lustres veneçolans que, al marge del poder , lliurats a la tasca d'indagar i construir, de crear una consciència nacional i de preservar els drets de Veneçuela com a nació ".





Veneçolans com els referits han existit sense major notorietat, els nostres negociadors, estudiosos, els forjadors de la diplomàcia veneçolana i del coneixement internacional molts d'ells més reconeguts en els passadissos dels organismes internacionals que al seu propi país.

Un Twitter de Jorge Castro a principi d'aquesta setmana ens va recordar que es complien trenta anys de l'ingrés de Veneçuela al GATT (Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç) .Per a la majoria dels veneçolans aquest aniversari diu poc, però va ser aquest un exercici de negociació i visió de diplomàcia comercial extraordinari per les seves implicacions i per l'important del grup de veneçolans que van donar la seva contribució per a l'ingrés de Veneçuela al que posteriorment coneixem com l'OMC, al capdavant d'aquest grup va estar Miguel Rodríguez Mendoza com Comissionat Presidencial per les relacions Econòmiques Internacionals, acompanyat de professionals com; Laura Rojas, Gonzalo Capriles, Juan Francisco Misle, Rigoberto Bastidas, Edmond Benedetti, María Deixant Bermúdez, Enie Neri, Marc Morales, Alfredo Zuluaga, Manuela Tortora, Maria Nevett, Maria Manuela Leis, Ismael Pérez Vigil, María Salvato, Rodrigo Agut i Oscar Fornoza, la majoria encara actius funcionaris internacionals i especialistes en disciplines comercials. Empresaris i altres experts van donar una important contribució per a tan difícil tasca d'adhesió per a Veneçuela.





Recordem una mica d'història que vaig reprendre d'un text que es vaig escriure per commemorar els 20 anys de la creació de l'OMC.





Veneçuela, ingressa al GATT el 31 d'agost de 1990. El seu ingrés a aquest últim esquema normatiu de comerç és força tardà, ja que a causa del seu incipient indústria i a la seva condició de país exportador de petroli, no li interessava haver de fer concessions dins el GATT, ja que el petroli fluïa dins d'un esquema d'oferta i demanda, i els seus preus internacionals eren influïts principalment per les decisions de l'OPEP. A més, sent el comerç petrolier el centre de l'activitat exportadora de país, l'accés al bé i els seus derivats eren internacionalment tributats amb aranzels molt baixos i, en general, en aquell temps no se sotmetien a barreres aranzelàries com sí ocorria amb la majoria dels béns.





Quan Veneçuela s'incorpora a l'GATT, el 1990, ho fa sota el segon Govern de Carlos Andrés Pérez (1989-1992) i aquesta és una època en la qual es canvia l'estratègia de desenvolupament, es prenen noves mesures econòmiques, entre elles la de alliberar el control de canvi; s'implementa una nova política comercial que eliminava restriccions comercials, i els aranzels són reduïts d'una mitjana de 35% a un de 10%. El país es llançava per un corrent d'obertura econòmica de tall liberal, que assumia una política industrial ajustada a enfortir la producció, estimular les exportacions, desenvolupar una nova estratègia d'integració i buscar la inserció de país en l'economia global, a través d'una sèrie de mesures idèntiques amb el sistema multilateral de comerç i que enfortís, al seu torn, la integració amb els seus principals socis comercials, mentre que aprofitava els seus avantatges comparatius en el sector energètic per atreure inversions. Hi va haver crítiques a l'ingrés de Veneçuela a el GATT. S'afirmava que Veneçuela sacrificava la seva autonomia en matèria aranzelària. La veritat és que ingressa sense modificar els aranzels. Per contra, les restriccions de Veneçuela estaven relacionades amb els compromisos que s'originaven amb l'Aranzel Extern Comú de l'Acord de Cartagena.





Veneçuela va ingressar al GATT sense cap canvi en els seus aranzels. El seu compromís va ser no pujar els seus aranzels a més de 60% ad-valorin. L'aranzel més alt vigent a Veneçuela, el 1990, era de 20%. És a dir, Veneçuela tenia dret a elevar els seus aranzels de manera unilateral en cas que ho considerés necessari. La seva major limitació a aquests efectes no venia del GATT, sinó de l'Aranzel Extern Comú de l'Acord de Cartagena. S'havia compromès a reduir el seu límit aranzelari a 35% per a l'any 2004. La resta és història ingressem al GATT i directament a l'OMC prenent el dret d'adhesió sense major negociació com li toco a molts altres països que van sol·licitar ingrés com van ser per exemple , la Xina i Rússia entre d'altres.





El recordatori d'aquesta data va ser una excusa perquè entre l'equip es ressonessin anècdotes i es manifestessin expressions de reconeixement a MRM; destaco, per exemple de Gonzalo Capriles, que "aquest va ser un grup excepcional, molt capacitat professionalment i molt compromès amb la política econòmica i comercial de llavors. Però honor a qui honor mereix. El veritable artífex d'aquesta negociació va ser Miguel, un diplomàtic dels quals un se sent orgullós d'haver-ho conegut i d'haver treballat amb el lio en aquestes aigües tempestuoses del GATT i l'OMC. Cau bé una anècdota: l'últim dia en què es discutia a Ginebra l'ingrés de Veneçuela, jo estava a Caracas, i em va trucar una funcionària que era a la reunió a Ginebra, desesperada perquè Miguel s'havia posat tossut davant una comanda menor, de última hora, de la Comunitat Europea. Aquesta funcionària em va dir que tot es perdria per la tossuderia de Miguel, i em va suggerir que truqués a la Cancelleria veneçolana perquè algú truqués a la Comissió a Brussel·les i d'aquí li donessin instruccions a l'ambaixador de la Comunitat perquè desistís d'aquest punt. Jo li vaig dir que això em semblava absurd i que confiés en Miquel. Dit i fet: després d'hores de reunió, la Comunitat va retirar la seva proposta i Veneçuela va entrar al GATT en els termes que havia negociat ... i amb les felicitacions personals de l'Ambaixador europeu a Miguel. Quan Miguel va tornar li vaig preguntar per què s'havia posat tan tossut sobre aquest punt menor. La seva resposta: No és només que entrem, sinó que ens respectin. Si no ens fem respectar des del principi, el nostre pas pel GATT serà un turment. Després va venir el de la gasolina ... Tant de bo arribem a tenir molts MRM al nostre servei exterior !!! "





Luis Xavier Grisanti, per la seva banda li respon a Gonzalo. Va afirmar que "Miguel és un veritable estadista i li va donar llustre a l'Institut de Comerç Exterior i va brillar com a Ministre d'Estat més tard / el que comptes no és una anècdota sinó una història real explicada pel protagonista d'excepció que el teu vas ser / et exhorto escriure la història del procés d'adhesió ".





Davant tan positives mencions el propi Miguel emocionat pel gest de recordar aquesta responsabilitat de vida li envia els qui van ser els seus col·laboradors un text en els següents termes; "Enmig de tanta adversitat, els seus missatges d'ahir van oferir un espai d'afecte i esperança sense igual. No tot està perdut i només queda esperar que al país es puguin recrear les condicions per tornar al camí encertat. L'esforç col·lectiu, de el qual tots vostès van ser part, per dur a Veneçuela al GATT i després a l'OMC, dóna compte del que som capaços d'aconseguir quan actuem amb decisió i professionalisme, sense egoismes i posant per davant els interessos de país. " "Sempre conservaré en la meva memòria, amb orgull i entusiasme, les tasques de coordinació a Miraflores, les dificultats perquè les nostres tesis fossin acceptades per tot el gabinet ministerial, la selecció de la nostra delegació a les primeres reunions a Ginebra i els informes regulars a CAP ja SAC dels avenços en les negociacions, que molts de vostès van recordar en els seus missatges. A la fin, les nostres tesis van ser acceptades per tots i això ens va omplir d'orgull, un orgull similar a què vaig sentir ahir llegint els seus missatges. "





Sens dubte, Miguel formo equip, els qui treballem amb ell apreciem la seva capacitat professional, de bon negociador i do de gent. Queden bones experiències que explicar a les noves generacions de veneçolans de com al llarg de la història aquest país ha format excel·lents representants internacionals que han deixen una empremta positiva defensant els més alts interès de la nació.