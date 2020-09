Torra i la llibertat d'expressió

Al President Torra no li va agradar que la Fiscalia del Suprem, i l'acusació particular, dues dones molt preparades, rebateren al matrimoni que el defensa, amb una senzillesa aclaparadora les raons per les quals el Suprem va examinar el seu recurs contra la inhabilitació que li ha demanat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És humà i raonable, perquè d'una estúpida obstinació perdrà un càrrec per al qual els catalans no els hem votat, digui el que ell digui, i en què l'ha deixat per guardar-li el lloc al "diabòlic" Puigdemont, el qual va sortir cames ajudeu-me per no afrontar com Junqueras seves responsabilitats polítiques.









El seu discurs posterior a Blanquerna, i que vostès. Poden veure i escoltar en els nostres diaris, destil·la odi per tot arreu, és una crida a la insurrecció social es miri per on es miri. Es nota tant el cabreig del polític que no s'adona que transmet una imatge lamentable d'anti espanyolisme recurrent i passat de moda, que a Catalunya mai no ha existit excepte en aquells cercles de supremacistes xenòfobs que destil·len odi gratuït contra el qual és de fora a què si poguessin farien fora de país si tinguessin un exèrcit i una policia feta a la seva mida.





A mi, personalment, em fa pena veure-ho en aquesta situació. Soc partidari que l'Alt Tribunal no l'inhabiliti, perquè, d'una punyetera vegada, convoqui eleccions i tots tornem a votar a qui mes no vingui de gust, encara que aquí, a Catalunya, per si algú no s'ha adonat, cada votant no és un vot, especialment a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és on viu la veritable majoria absoluta de què tots parlen. Portem molts anys de retard en el canvi de la llei electoral, i gràcies a aquesta maleïda maniobra, Pujol ha pogut governar impunement durant 23 ANYS, I ara els supremacistes segueixen afirmant que són majoria "Un català un Vot", aquesta és la veritable baralla que cal guanyar perquè tot canviï ja alguns se'ls canviï la cara cada vegada que es va a les urnes i decidir el futur. La Llei de D'Hont ha fet molt de mal tant aquí com al Congrés de Madrid, i d'aquest conte xinès segueixen xuclant del pot moltes i molts. Ja va sent hora que es canviï perquè aquest país no el conegui "ni la mare que el va parir".





Per cert President, no m'ho prengui a malament que li expliqui una en secret. Si vol, com assegura defensar la llibertat d'expressió de tots els catalans digui'ls a "els seus responsables polítics" a Presidència, que els diners del Pressupost que gasta el seu Govern en publicitat és per repartir equitativament i professionalment entre tots els mitjans de comunicació i no només entre els addictes al Règim que diuen representar a "exclusiva" al país. Li ho dic, perquè aquest missatge l'hi va donar aquest mitjà a un dels seus "comandaments" fa uns dies quan va protestar, per la circumstància que la despesa anual del seu departament en un any, el de la pandèmia que tant el preocupa, i en la qual encara estem, era i és de 2.200 euros, amb els quals lògicament cap mitjà de comunicació pot mantenir la seva independència i amb ella dir el que pensa lliurement, cosa que engrandeix la mamandurriadels que s'omplen de paraules patriòtiques i d'insults als mitjans lliures, perquè el seu compte de resultats està plena de subvencions i diners de la Generalitat en un malbaratament sense fi. A la seva Honorable persona que li sembla tot això?





Llegiu i escolti les seves paraules en els nostres diaris. Intentem fer-les arribar a tots els nostres lectors, encara que no les compartim, perquè això sí que és llibertat d'expressió, la mateixa que ens obliga desitjar-li una absolució al Suprem per tot el que estimem Catalunya i respectem la Generalitat que ens representa a tots, no només als que pensen com el seu Molt Honorable persona.