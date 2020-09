La prioritat són les persones, no les ideologies

La situació sanitària, econòmica i social a l'Espanya de les autonomies és molt complicada. Ho és perquè prevalen els interessos partidistes per sobre dels de la ciutadania. És trist, però és així. Portem massa temps veient passar per davant dels nostres nassos les baralles polítiques, les acusacions mútues de qui té la culpa del que està passant: la culpa sempre és dels altres, mai dels que té la responsabilitat, ni tampoc de l'oposició per que ells no governen. Tots es renten les mans i paguen les conseqüències, com sempre, els ciutadans. " La moral s'esgrimeix quan s'està a l'oposició; la política, quan s'ha obtingut el poder ", deia el filòsof José Luis Aranguren.









El coronavirus, que va agafar per sorpresa als governs de tots els països, ha vingut per quedar-se un llarg període de temps. En la seva irrupció ningú sabia com tallar aquest nou virus assassí. Amb les investigacions i les actuacions dutes a terme han propiciat que hi hagi menys infectats i morts. Però Espanya és un dels països europeus que més casos s'estan donant. Es torna a arribar tard a les mesures per tallar la pandèmia.





A això cal afegir-li les diferències polítiques entre partits que es reprodueixen també en governs autonòmics que no són de el mateix color polític que el central. Són constants per a desesperació dels espectadors que veuen com la primera prioritat es queda en un segon pla. Deia Aristòtil que "No cal un govern perfecte: es necessita un que sigui pràctic". Això és el que demana la ciutadania: els que els han votat i els que passen de la política i no voten.





Des que la política és política, els partits que governen, també els de l'oposició, quan tenen foc a "les seves cuines" el millor que se'ls ocorre és utilitzar són cortines de fum per distreure el respectable. Això és el que està passant ara, amb totes i cadascuna de les formacions polítiques i amb el govern de coalició, on un dels seus socis porta temps utilitzant-la per tapar tots els embolics que té dins de la seva "casa". Succeeix tres quarts dels mateix amb el PSOE de Pedro Sánchez, que té a l'enemic a casa i més de la mala gestió en les seves àrees, el seu líder, Pablo Iglesias va explicant les converses amb ell, a més de les filtracions que fa als mitjans amics.





Les cortines de fum, en plena crisi, és un error que se sol pagar car. El que toca ara, independentment de les ideologies, és que tots s'impliquin, deixant apartades les seves diferències per sumar esforços i lluitar per treure a el país que es diu Espanya de la profunda crisi sanitària i conseqüentment social i econòmica, en la qual es troba. No és hora de marcar perfil propi, és l'hora de sumar esforços. Les persones han de ser la prioritat número u dels que governen i de l'oposició. Ho agrairan, segur.