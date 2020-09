Un equip de futbol amateur intenta respectar la distància de seguretat i perd un partit 37-0

A Alemanya, l'equip de futbol SG Ripdorf / Molzen va decidir respectar la distància de seguretat en un partit diumenge passat i va perdre per 37-0 contra el seu rival, el SV Holdenstedt II, segons informa la CNN.









El copresident de l'equip va informar al mitjà que l'equip rival havia estat en contacte amb un positiu de Covid-19 en un partit anterior, així que el Ripdorf va intentar ajornar el partit. El Holdenstedt no va voler ajornar-, així que el Ripdorf va decidir enviar només a 7 jugadors per por que es contagiessin. Els 7 jugadors que van acudir a el partit ho van fer de manera voluntària per evitar una multa. "En aquesta pandèmia, el nostre club no té molts diners per a pagar això, així que el nostre equip va dir que jugaria, però es mantindria allunyat dels oponents", va explicar el copresident del Ripdorf a la CNN.





"Sabem que el marcador és realment dolent, però la seguretat és més important que un partit per a nosaltres. Per a tots els jugadors, aquest resultat està bé i [a l'] final de la temporada, és important sumar punts i no gols", ha prosseguit.