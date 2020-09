Catalunyapress T'INFORMA

Aquí us presentem de nou les notícies més importants del dia, per no perdre res del que ha succeït al nostre país.









Fa tan sols unes hores, la Comissió Europea i l'ECDC han alertat que consideren "preocupant" l'augment de casos de coronavirus i han demanat als països que prenguin mesures. La notícia ha arribat hores més tard que a Catalunya Quim torra reconegués que la situació a Barcelona és preocupant, ja que la taxa de risc a Catalunya ha passat de 200.









I aquest dimarts, Barcelona celebra la Mercè menys popular dels últims anys.









Pel que fa a política, l'indult als presos independentistes serà més difícil del que s'esperava.









A més, Podem ha cridat a les seves bases a una rebel·lió contra la Monarquia.









I aquest 24 de setembre, en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, l'Associació Espanyola contra el Càncer ha criticat la manca de recursos dels metges i experts.





Avui també us recomanem anar amb compte ja que aquesta tarda s'ha activat l'alerta per fortes ràfegues de vent la matinada de divendres a Catalunya.









Finalment, la nostra companya Maria us explica com a Polònia creix l'homofòbia després que més de 100 municipis es declarin "lliures d'ideologia LGTBI".









Fins aquí el nostre butlletí amb la millor informació del dia. Fins demà.