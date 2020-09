Julián Zugazagoitia i la memòria històrica

Un atzar m'ha permès recuperar un llibre que vaig llegir a la reedició que es va publicar fa divuit anys. Es tracta de "Guerra i vicissituds dels espanyols" de Julián Zugazagoitia, un periodista basc del PSOE que va ser director del diari "El Socialista" i, en temps de la contesa, ministre de la Governació primer i secretari general de el Ministeri de Defensa després , amb el president Negrín.









Els historiadors coincideixen que es va caracteritzar per la recuperació de l'imperi de la llei en zona republicana i que va emparar i fins i tot va permetre emigrar a enemics polítics. Exiliat el 1939, va ser capturat a París per la Gestapo i reexpedit a Madrid on, jutjat en consell de guerra, va ser condemnat a mort i afusellat. Com va dir Fouché (algun l'hi atribueixen a Tayllerand) de la mort deL duc d'Enghien, "va ser pitjor que un crim, va ser un error".





Abans de la seva captura va tenir temps d'escriure unes memòries de la guerra civil que havia viscut com a protagonista. El text va ser escrit per a la seva publicació en forma de fulletó al diari "La Vanguardia" de Buenos Aires, resultant un veritable testament polític del seu autor. En el pròleg que li va dedicar Santos Julià diu que no va ser propòsit de Zugazagoitia exercir com a historiador, ja que només se sentia periodista, sinó de facilitar materials "perquè en el futur es pogués escriure aquesta història". Sigui com sigui, ens trobem davant d'una aportació fonamental, plena de valuosos elements de judici elaborats a partir de la seva pròpia i directa experiència.





I això és particularment remarcable perquè, malgrat el recent dels apassionaments de la contesa, Zugazagoitia està molt lluny d'escriure des de l'odi, la revenja o el menyspreu a l'enemic. Ho fa amb una postura d'equilibri, el que li permet analitzar críticament personatges propis i elogiar el que creu meritori en els situats en l'altra trinxera. Es mostra especialment sever amb Casares Quiroga, Largo Caballero i molt especialment amb Margarita Nelken. Azaña li mereix un judici summament lúcid, sobretot donat el d'hora en què es va emetre. El president de la República no va ser per descomptat un heroi, ni va creure que li guerra pogués acabar en la victòria de ningú. Però a canvi d'això opina que "Azaña era dels cors més sensibles a la tragèdia" i afegeix que "el governant potser s'hagi equivocat molt; l'espanyol que hi ha a Azaña, comptades vegades o cap. ¿Una Espanya gran? Ningú li ha guanyat a això en tenir el somni llarga. Poques ambicions hauran ratllat a l'altura de l'ambició d'Azaña ".





L'eix central de les seves memòries gira al voltant de Juan Negrín, la accessió a la presidència del consell de ministres, després de la dimissió de llarg, va ser atribuïda a influència de Prieto, de què es creia que era un simple testaferro. Res més allunyat de la realitat perquè el socialista canari es va revelar de seguida com a polític amb iniciativa pròpia, irreductiblement optimista sobre el desenllaç de la guerra i obligat a recolzar-se en els comunistes perquè eren els únics que estaven disposats a secundar incondicionalment la seva política. "Només hi va haver una autèntica voluntat de resistència i victòria: la seva" sentència Zugazagoitia, que va treballar al seu costat i va viure el seu quefer frenètic, fet nombroses visites als fronts, horaris desordenats, viatges imprevistos, tendència al secretisme i cert desdeny pels papers, però no deixa de subratllar el seu profund patriotisme, el que el va portar, a l'igual d'Azaña, en el que tots dos, discrepants en tota la resta, coincidissin en els seus enfrontaments amb una Generalitat més preocupada a mantenir les seves competències que en recolzar l'esforç de guerra. "Si entre Azaña i Negrín hi ha un punt de contacte ferma, aquest es troba en la poca estimació que tots dos concedeixen als governs de les regions autònomes". De fet, per Zugazagoitia el trasllat de el govern republicà de València a Barcelona va respondre al desig que el govern autònom no es entrometiese en qüestions que no eren de la seva competència.





Zugazagoitia enjudicia amb severitat el desgavell de la zona republicana, la indisciplina de l'exèrcit popular, la manca de comandaments inferiors i els dubtes permanents sobre la fidelitat dels comandaments professionals. I no li falta clarividència sobre l'altre costat de l'espectre, el que el porta a expressar la seva admiració per fets com la defensa de l'Alcázar o sobre les qualitats -matizadas, això sí, de Mola o Franco. Més encara, es declara un admirador de l'obra política de Primo de Rivera - "va cometre atropellaments ... però va realitzar algunes empreses ben dignes de lloança" -, elogia la personalitat de Calvo Sotelo i admira el valor de Yagüe, capaç de reconèixer públicament l'heroisme dels soldats republicans.





Quina gran exemple d'equanimitat quan estaven encara ben vius els odis d'uns i altres! M'atreviria a proposar una nova reedició de la seva obra i a la seva distribució entre tots els que tinguin alguna responsabilitat en la gestió de la "memòria històrica", però em temo que aquestes memòries poden ser objecte d'interdicció per incomplir els supòsits que preveu el nou projecte de llei sobre enaltiment dels "altres".





Crec que al dirigent socialista i exministre li han dedicat carrers a Madrid i Bilbao, fet que acredita als seus respectius consistoris. A Barcelona tenim una dedicada al racista Sabino Arana, i cap a aquest home honest, tot i que aquí va viure i des d'aquí va governar la República, i els socialistes catalans, que ploren amargament la mort -certament injustament de Companys, ignoren la de la seva coreligionari. Viure per veure.