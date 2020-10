Agències de viatges recalquen la necessitat de crear corredors segurs per a recuperar l'activitat

La Unió Nacional d'Agències de Viatges (UNAV) ha posat de manifest la urgència que Espanya, en coordinació amb la resta de països europeus, estableixi protocols que permetin viatjar a les destinacions a través de corredors segurs davant la caiguda de l'activitat turística, que va caure un 75,9% a Espanya durant el mes d'agost.









Així ho ha explicat el president de l'entitat, José Luis Méndez, en un comunicat, en què ha destacat que es tracta d'una caiguda "dramàtica" i que "no n'hi ha prou amb mitigar" la situació a través de la prolongació dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), ja que "resulten clarament insuficients".





Per això, ha indicat que les agències de viatges "volen treballar", per al que es necessita la recuperació de l'activitat, "encara que sigui gradualment".





També ha ressaltat que es podrien realitzar proves ràpides de coronavirus per impulsar els viatges, a l'igual que estan fent en altres països, així com estendre els bons turístics a través d'agències per dinamitzar l'activitat turística.





Així mateix, ha sol·licitat la reducció temporal de l'IVA turístic del 21% a un 7% durant la temporada 2021/2022 per reactivar la indústria turística i mantenir el màxim nombre de lloc de treballs.