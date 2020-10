Bretxa social i crisi a la vista

Després d'una dècada patint les conseqüències d'una crisi financera que van cuinar els que governen les superestructures de l'economia, ens arriba aquesta pandèmia, que ha caigut com un obús entre la ciutadania més pobra i amb menys mitjans. El pitjor de les dues crisis és que s'han polititzat i estan desestructurant acceleradament la societat. L'OMS adverteix que hi ha moltes decisions que s'estan assumint que escapen a l'àmbit sanitari i són més el resultat de les confrontacions polítiques i socials d'una societat que amb la crisi de l'any 2008 va arruïnar l'Estat de Benestar. Madrid i altres comunitats són un clar exemple d'aquesta situació de caos per les retallades.













El primer obús ens va esclatar a la cara, va ser una situació imprevista, vam caure en el parany de virus i va colpejar indiscriminadament. Però aquesta segona onada de la covid-19 ve directament a la part més feble i amb més bretxa social de la societat, que és la més nombrosa. Governs sense solucions per la seva aferrat encadenament a un món neoliberal que s'ha hipotecat amb el més reaccionari del món econòmic global. Arribar al milió de morts és un gran drama que suma a la bretxa social, la gran discriminació de desigualtats que es viu al planeta. La classe privilegiada s'ha protegit és els seus espais amplis i no viatja a col·lectius. Compta amb els mitjans de control mèdics preventius i el seu escut social la protegeix amb més eficàcia.





Als barris més populosos de les ciutats -Madrid és l'exemple més simbòlic- sobreviure és el desig de cada dia, i el repte d'acudir a la feina i solucionar les urgències de cada moment no se soluciona ni amb un confinament desigual, ni amb més policies. Se soluciona amb més mitjans sanitaris, amb més metges dedicats a cobrir les necessitats i amb estructures sanitàries que millorin el que no hi ha en els habitatges d'aquests veïnats explotats i mancats d'allò més essencial des que la crisi de l'any 2008 els va colpejar.





El virus ens va arribar des de la Xina mossegant indiscriminadament, però el temps ens està demostrant que no tots es poden defensar amb els mateixos mitjans. I és aquí on apareix la desigualtat més ferotge. Aquesta que tenim mal assumida, perquè ens deixem convèncer que de crisi financera de 2008 era produïda per un monstre amable, que ens robava recursos, d'una banda, però per un altre ens donava una feina precària per seguir vivint. I que va consagrar la idea que calia acceptar la superació de les ideologies, i de les classes socials com a concepte. Això ens va portar a l'actual fiasco: la retallada de la sanitat pública, l'educació pública i els serveis socials. L'espectacle de les residències de gent gran és la imatge més patent d'aquest resultat.





Tenim sensació d'abandonament, i ens temem que pugui ser pitjor. La reacció no ha estat eliminar del panorama als que han estat culpables d'aquest caos, sinó mirar a una altra banda o responsabilitzar a uns altres. La fragilitat de l'ésser humà s'ha posat al descobert. L'absència d'institucions i organitzacions de defensa dels drets, que va operar amb eficàcia per implantar el contracte social per a l'Estat de Benestar ja no funciona. I no és casual: Margaret Thatcher i Ronald Reagan es van encarregar de robar-nos la nostra ànima rebel i implantar-nos una ànima consumista. Van aconseguir -com diu Simone- que el món girés a la dreta i acceptés que el monstre del capitalisme tenia una cara amable.





Amb el teletreball ens volen vendre una solució, però s'ha implantat a cegues i pot ser una nova trampa per dir adéu a el concepte de treball. Tenir un lloc en una estructura. Tenir una feina, bo o dolent. Ens convertirem poc a poc en treballadors uberizados, que viurem en plataformes nebuloses que a sobre dels enganys s'atribueixen ser "economia col·laborativa": una forma de silicolonizar el món perquè ens dominin des del núvol sense adonar-nos.





Per això és important reaccionar. L'alcaldessa de Paris Anne Hidalgo, amb el seu pla Paris a 15 minuts, està abordant el problema amb més sentit i compromís. El seu pla elaborat per Carlos Moreno, professor de la Sorbona, pot ser analitzat i adaptat en el desenvolupament de les ciutats. Ara toca una tasca descomunal: buscar nous continguts a l'alçada dels temps, capaços d'aportar formes d'innovació que omplin el buit que aquestes crisis estan produint. Perquè l'actual crisi, que s'alimenta amb les destrosses de l'altra, pot provocar una nova per a la qual no hi hagi vacuna possible: perquè ens volen arruïnar no ja l'economia, sinó la vida mateixa. Un nou despotisme intenta a poc a poc de forma virtual i algorítmica degradar a les dones i homes d'aquest planeta dominant amb subtilesa tots els elements que el componen. Estem sent turmentats amb una cara somrient que els Mitjans s'encarreguen de difondre. Una conspiració perfecta.