Bolívia, eleccions generals sense lliçons de la pandèmia

Bolívia, viu el seu primer procés electoral, després del Cop d'Estat (2019), sota un violent règim dictatorial que expressament es nega a sortir del poder per les urnes.





Després de dues massacres d'indígenes mobilitzats en resistència al Cop, milers de bolivians ferits, centenars d'empresonats per diferències polítiques, i altres tants criminalitzats (perseguits penalment), finalment, el proper 18 d'octubre, 7.3 milions de bolivians van a les urnes a triar a 177 autoritats de l'òrgan executiu (President @ i vice President @), Legislatiu (166 legislador @ s) i representants supranacionals (9 en total).





Després de la renúncia a la seva candidatura de la usurpadora, Jeanine Añez, 7 binomis presidencials es mantenen en la contesa electoral. D'aquests, segons les diferents enquestes, el colpejat Moviment A Socialisme (MAS) té àmplies avantatges per guanyar en primera volta. La constatació de les propostes en l'últim i únic debat de candidats presidencials explica el per què Bolívia està disposada a tornar al que anomenen "Procés de Canvi", iniciat el 2006.





Què va quedar clar en el debat de candidat @ s presidencials?





Primer. Dels 7 candidat @ s, 5 proposen expressament restaurar el règim neoliberal, sota la direcció / cooperació d'organismes financers internacionals. Per la seva banda Luis Arce, del MAS, és l'únic que planteja "recuperar la Pàtria per a les i els bolivians reprenent el camí de la industrialització i productivitat". Feliciano Mamani, únic candidat d'origen indígena, no transcendeix, ni explica amb claredat la seva proposta.





Segon. Dels 7 candidat @ s, únicament Arce té la idea clara i integral del que busca fer amb l'economia boliviana. La seva lògica és "producció-ocupació-estabilitat-certesa sota la direcció de l'Estat". I, té al seu favor l'haver fet de la "economia boliviana un referent internacional", per diversos anys, quan va ser ministre d'Economia i Finances. Els altres 6 candidats s'esgoten en conegudes promeses aïllades com "creació de llocs de treball per hores", "impuls a l'empresa privada" ... és a dir, el que Bolívia ja va intentar per diverses dècades amb un altíssim cost social i misèria ".





Tercer. Els 7 candidat @ s es troben ancorats en la il·lusió del "desenvolupament pre pandèmia" (Arce, anomena "desenvolupament sostenible"). Cap incorpora en la seva proposta la "variable" dels efectes socioeconòmics viscuts per la pandèmia COVID19, i altres possibles. Molt menys s'atreveixen a transcendir, en les seves propostes econòmiques, el binarisme progressisme-neoliberalisme, que a la llarga, tots dos per perseguir el "desenvolupament" encaminar al món a la pandèmia. En el relat de Arce, candidat del MAS, fins i tot crec que va desaparèixer la idea d'el Bon Viure com a horitzó ideològic.





Aquesta realitat, graficada / resumida en els relats de candidat @ s presidencials de Bolívia, constata que les i els bolivians supervivents a la pandèmia COVID19, el proper 18 d'octubre, hauran de decidir entre el progressisme (que va mostrar la seva benignitat abans de la pandèmia i de l'Cop d'Estat) i el neoliberalisme (criminal pels seus impactes viscuts). Però, en qualsevol cas, sembla que estan condemnats a optar pel mateix: apostar-li al desenvolupament per més que un "invisible" virus ens ha demostrat que anem pel camí equivocat. I, estem notificats que el canvi climàtic germina virus més letals amb ciutadania planetària.