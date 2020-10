Mala jugada

L'impacte de la pandèmia és demolidor a escala global. Cap país estava preparat per a semblant sacudón. Menys preparats han estat els països en desenvolupament per suportar la inclemència d'una realitat que ens fa retrocedir en una època en què l'economia global estava ja afeblida. Estem pràcticament davant d'una dècada perduda. El nivell del PIB per càpita retrocedirà en un 10%, a Amèrica llatina, els nivells de pobresa augmentaran considerablement.









La pobresa, segons fonts de la CEPAL, arribés 231 milions i la pobresa externa 96 milions d'éssers humans. Les exportacions cauran 23% i la desocupació per l'ordre 44 milions, augmentés la informalitat, es tanquen a ritme vertiginosos moltes empreses formals, generadores d'ocupació. Dramàtiques les xifres pel que fa a exclosos de connexió per internet, 40 milions i 32m de nens sense accés a la teleeducació.





Davant d'aquest quadre, requerim, d'una banda, enfortir el multilateralisme, ampliar la cooperació i que els governs apliquin noves mesures integrals que contribueixin a un model desenvolupament sostenible i més equitatiu que podríem anomenar el "model de desenvolupament post pandèmia", per descomptat sustito a què hem practicat en diferents modalitats i tonalitats a les últimes dècades. La nova cooperació és una clau i ha d'estar basada en coneixement, en el comerç, en millors pràctiques internacionals per al maneig dels recursos disponibles, entre d'altres. Fonamentalment, construïda sobre els principis de la solidaritat i la responsabilitat compartida.





És diferent a la cooperació que atorguen els països desenvolupats als no desenvolupats. Entesa com cooperació Nord-Sud. Molts països dins de sud despleguen programes de cooperació amb veïns i economies menys avançades, mentre que encara estan subjectes a la cooperació Nord-Sud, que és una altra modalitat de cooperació. Un país en desenvolupament pot ser oferent de cooperació, mentre que al seu torn pot estar rebent cooperació d'un país desenvolupat (país dual). És el que s'anomena països que permeten compartir coneixement, capacitats i experiències amb altres països en la mesura que també reben cooperació de països desenvolupats.





La OECD defineix aquesta com: "intercanvi de coneixements i recursos en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, mediambiental o tècnic entre els països en desenvolupament. Es pot donar a nivell bilateral, regional, subregional o entre regions i pot involucrar dos o més països en desenvolupament ".





En altres paraules, hi ha un ampli espai de possibilitats perquè aquests països aprofitin els seus avantatges comparatius en el coneixement, bones pràctiques (coneixements, habilitats), desenvolupament científic o transferència tecnològica. Aquestes sinergies, a més, impulsen la possibilitat de nous corrents de comerç, inversions, intercanvis acadèmics, moviment de persones, entre altres formes de relacionamient i aprofitament d'experiències que aquests països han desenvolupat malgrat les seves pròpies limitacions.





A diferència d'anys anteriors, la cooperació Sud-Sud té com a principis contribuir a assolir objectius de desenvolupament acordats que inclouen l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Per descomptat, també sota principis d'independència i dret a determinar les seves prioritats de polítiques públiques.





També hi ha una altra modalitat igualment important, que és la cooperació triangular, que és la sinergia entre els països donants tradicionals i les organitzacions multilaterals que faciliten les iniciatives Sud-Sud per mitjà de fons, formació, gestió i sistemes tecnològics, a més d'altres formes de suport. Podem il·lustrar-de la següent manera: un govern d'un país desenvolupat o una organització multilateral, per exemple, contribueix a l'intercanvi amb els seus propis coneixements i recursos. Hi ha un bon inventari d'aquesta pràctica i particularment a les nostres contrades.





Els objectius amplis de la cooperació entre països en desenvolupament i menys desenvolupats podem resumir com la recerca de permetre als països en desenvolupament aconseguir un major grau de participació en les activitats econòmiques internacionals i ampliar la cooperació internacional en matèria de desenvolupament. Aquesta Pandèmia ens va posar en una nova dimensió per a desenvolupar millors practiques cap a la cooperació internacional eficient, transparent i flexible.