Viatge a el centre a compte de VOX

Se sol afirmar des de l'anàlisi polític que els referèndums els carrega el diable i els convoquen els irresponsables. No podem signar en referència a les mocions de censura, ja que, si bé és un element amb poques possibilitats de fructificar -només una de les cinc mocions de censura en democràcia ha tingut èxit-, sí que situa la seva proponent en el centre de l' debat polític i aporta avantatges estratègiques de calat.









VOX, impulsat pel pas endavant que ha volgut donar Abascal, ha fet servir aquest as a la màniga per guanyar encara més notorietat, per tornar a ocupar les portades dels rotatius i per fer una semi OPA hostil a la seva gran oponent polític, que no és el Govern, Iglesias o els nacionalismes perifèrics, sinó el PP. A ningú se li escapa que aquesta moció de censura era un torpede a la línia de flotació de Gènova, i més concretament anava dirigida al seu líder, Pablo Casado. VOX surt d'aquesta moció com el gran perdedor, no només per la derrota històrica de no comptar amb un sol suport d'altres forces polítiques, sinó, sobretot, per haver reforçat el principal partit amb el qual competeix en el mateix espectre ideològic. VOX ha jugat a la badada i no ha deixat clara la resposta a la pregunta És una moció contra el Govern, contra Iglesias, contra Casado o contra el PP?





Encara que poc sembla parlar d'això, el segon gran perdedor de la contesa parlamentària ha estat Ciutadans, ja que la tornada a centre del PP pot arraconar-lo encara més. La formació taronja s'ha de preparar per jugar bé les seves cartes de "partit frontissa", a l'estil dels clàssics partits liberals del nostre entorn. Veurem.





I no parlem de la ciutadania, el tercer gran perdedor del debat, ja que ha hagut de sentir vocables com 'feixista', 'fúria' o 'odi' en comptes de 'recuperació econòmica' o 'lluita contra la desocupació' o, el que tots esperem, una unió i posició mínimament comú dels polítics per implementar mesures coordinades i eficaces contra el coronavirus, el "monstre" que de veritat ens està fent mal, molt, a tots.





A qui ha reforçat el 23 d'octubre? En primer lloc, al PP i el seu líder, que han creuat el Rubicó i pot recuperar part de la centralitat com a partit hegemònic de centre-dreta. Abascal ha proporcionat a Casado no només una autoafirmació davant el seu electorat, sinó segurament bastants milers de vots en properes conteses electorals. Els populars han encertat en la seva postura nítida i contundent de rebuig al discurs de Vox, exemplificat amb el rotund No a la votació.





L'altre gran beneficiat de l'episodi és el binomi Sánchez-Iglesias i el Govern de coalició en el seu conjunt. VOX ha donat una mica més estabilitat a l'executiu i segurament hagi allargat la legislatura. I el Govern pot utilitzar el 'cordó sanitari' imposat avui a VOX per part de l'arc parlamentari per reforçar la seva posició i afrontar la gestió de la crisi i propers pressupostos amb més solvència.





No ens oblidem dels partits que han acabat en empat. UP no surt reforçada ni minada, ja que no era al centre del debat. Nacionalistes bascos i catalans, així com altres forces minoritàries, segurament no tenien, ni tenen, marcats en vermell en el seu calendari aquests dies de sessió plenària de Congrés. Estava clar que el debat no anava amb ni contra ells.





Veurem a partir d'ara com gestiona VOX aquesta derrota, ja que l'escenari venidor no li és especialment propici -estabilitat de certs governs autonòmics, destacant el cas d'Andalusia, contesa electoral a Catalunya, pressupostos ...-, però no hi ha dubte que el partit d'Abascal haurà d'aprendre diverses lliçons de la moció de censura.