Entra en servei a la capital alemanya (amb nou anys de retard) el nou aeroport Berlín Brandenburg Willy Brandt

Les administracions espanyoles tenen fama d'incomplir les dates d'inauguració de les seves grans infraestructures i una mica -o molt- de raó hi ha en això. Però Consolem, no són les úniques. Països que han tingut històricament fama de complidors estrictes en els seus terminis i compromisos ens mostren que també a ells els afecten alguns imponderables que fan impossible convertir els projectes en el temps estipulat. Tal és el cas de el nou aeroport de Berlín Brandenburg, que portarà el nom del polític alemany Willy Brandt, les obres es van iniciar el 2006 amb un pressupost de 2.500 milions d'euros i la seva inauguració es va preveure per al 2011. Res d'això s'ha complert. Va haver-hi problemes tècnics i fins i tot casos de corrupció. Però, per fi, l'aeroport és ja, afortunadament, una realitat. Començarà a funcionar el 31 d'octubre de 2020, amb nou anys de retard després d'haver invertit més del doble del pressupostat, és a dir, 6.000 milions d'euros.









Serà el més modern d'Europa i podrà acollir inicialment 43 milions de passatgers (encara que aquest any sembla que no aconseguirà superar els deu milions a causa de la pandèmia) per augmentar progressivament la seva capacitat fins als 58 milions en 20240. Cinc anys abans haurà donat lloc a la creació de prop de 60.000 llocs de treball.





Sobre una superfície de 1.700 hectàrees, el nou complex aeroportuari, dissenyat per Meinhard von Gerkan, Hubert Nienhoff i Hans Joachim Paap, disposarà de tres terminals. La T1 està ubicada al centre de el complex BER, entre les pistes paral·leles d'enlairament i aterratge. Té vuit nivells, deu illes de chek-in, 118 taulells i l'estació "Flughafen BER - Terminal 1-2", així com botigues i restaurants i, un cop superats els controls de seguretat, una "Plaça de l'Mercat" 9000 metres quadrats . Connectada amb ella està la T2 que entrarà en funcionament l'estiu de 2021, mentre que la T5 serà l'antic aeroport de Schönefeld situat a l'extrem nord de la nova infraestructura aeroportuària, que quedarà absorbit. Des de l'estació "Flughafen BER - Terminal 1-2", es pot arribar còmodament a la Terminal 5 de en vuit minuts amb tren S-Bahn o en nou a deu minuts amb autobús i taxi. La terminal 5 està a deu minuts a peu de l'estació de tren de l'aeroport "Flughafen BER - Terminal 5".





Com porta d'entrada al món, l'aeroport BER té bona comunicació amb les xarxes de carreteres i ferrocarrils amb sòlids serveis de transport públic a banda i banda de la frontera de la ciutat.





Recordem que Berlín ha tingut diversos aeroports. El degà va ser el de Tempelhof, construït el 1927, tot i que la terminal que ha arribat fins als nostres dies la va dissenyar Albert Speer, l'arquitecte de Hitler. Havent quedat, després de la segona Guerra mundial, en mans nord-americanes, el seu major fita històrica va ser haver servit el 1948 com a base per a l'aprovisionament de Berlín occidental quan els soviètics van impedir l'accés a la zona occidental de la ciutat per via terrestre. Va deixar de prestar servei el 2008. Els nazis van construir l'aeroport de Schönefeld en 1934 que, després de la guerra, va quedar en zona soviètica, convertint-se en el centre d'operacions aèries de la República Democràtica Alemanya. Finalment, l'aeroport de Tegel, que també va estar en zona occidental, ha seguit prestant servei fins als nostres dies en què, amb la inauguració de Berlín-Brandenburg Willy Brandt, ha estat clausurat. Es podria afegir un altre aeroport menor en Gatow, que va tancar el 1995.