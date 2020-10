Està el govern de Catalunya a la lluna?

Diuen que l'oportunitat d'exposar o fer alguna cosa és un do que no tothom posseeix. En aquest moment de pandèmia mundial per coronavirus que està transformant els esquemes socials, econòmics i polítics, els governants han de tenir molt clar les prioritats i centrar-se en elles per salvar la situació el millor possible i no tornar a equivocar-com ve succeint en aquests mesos. "Les accions expressen prioritats", deia Gandhi i això és el que cal ara, no demà.









A Catalunya, amb la situació generada per la pandèmia i les accions del mantra independentista que segueixen agitant el mar regirat tot i el panorama, es fa necessari que el Govern s'assabenti que ara el que toca és buscar solucions sanitàries, socials i econòmiques per salvar de la millor manera possible la situació. És clar que per a això es necessiten polítics i persones responsables que afrontin els problemes amb serenitat, coneixements, criteris i decisió. ¿N'hi ha? Tinc els meus dubtes.





No sé si és una maniobra de distracció o una decisió inoportuna, la veritat és que, en plena crisi, la Generalitat de Catalunya, en boca del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, anunciava aquest dimarts la creació de l'Agència Espacial de Catalunya, amb una inversió de 18 milions d'euros, que pensa confinançar amb fons europeus, com si les institucions europees recolzessin el projecte. Algú els haurà dit el inoportuna i inviable que és la proposta? Vendre fum i desconèixer el que necessita aquest país és la tònica dominant en aquests anys d'un govern que el seu objectiu no són els ciutadans, sinó els seus interessos particulars camuflats de patriotisme. Els uns, els de baix, es creuen les mentides, mentre els altres, els que remenen les cireres, busquen treure rèdit d'això. És la condició humana diuen els entesos.





Una Agència Espacial amb seu a la Plaça de Sant Jaume i delegació a Brussel·les potser no és mala idea. L'agència Espacial de Catalunya pot preparar la seva primera missió amb els fugits com tripulants en missió especial per traslladar també a altres galàxies el conflicte català, ja que les institucions europees no els fan cap cas.





Proposo que alguns dels consellers, fins i tot el vicepresident Aragonès, es donin una volta pels hospitals i centres de salut, s'apropin a les llargues cues que hi ha, parlin amb la gent i els pregunti seva opinió del que és prioritari ara, segur que ho tenen més clar que ells. De pas que entrin i parlin amb els sanitaris, també saben la prioritat actual. Si no té prou, que baixin a la Plaça de Sant Jaume i parlin amb els propietaris de bars, restaurants, i l'oci nocturn, i els explicaran gràficament el prioritari. I un altre dia, que es reuneixin amb altres sectors -són uns quants-- i igual després tenen més clar el que és prioritari i cap a on han d'anar encaminats els esforços de govern que ara més que mai sembla que està en els núvols, tot i que ara millor serà dir que està a la lluna. I si no tenen prou que li diguin a tots els afectats, és a dir, a tota la ciutadania, què opinen de l'Agència Espacial de Catalunya. Igual aterren de cop i posen els peus a terra.