Mèxic i Bolívia: fusió de tradicions precolombines

"A mi las calaveras me pelan los dientes"

Sentència popular mexicana, contra l'adversitat i la mort.

DIÁLOGO VIVO DE CALAVERAS

POESÍA Y PINTURA REVIVE

CON UN GRAN POETA DE ADEVERAS

A UN ALTO GRABADOR SIN DECLIVE





POSADA PIDE POSADA

A DON JAIME SAENZ EN LA PAZ

Y EL SANTO FRANCISCO LA DA

EN DÍA DE MUERTOS EN PAZ





EN CONCORDIA, MEXICO Y BOLIVIA

SU PASADO INDÍGENA ABRAZAN

SAENZ Y POSADA, MISERICORDIA,

CON SUS VERSOS Y LÁPIZ, ENLAZAN.









Amb la redacció d'aquesta "Calavera", de dècimes i octosíl·labs irregulars, vaig voler retre un homenatge epigramàtic a dues figures icòniques de la cultura de Mèxic i Bolívia. A aquests dos artistes d'abast universal nostra ambaixada a La Paz els està dedicant el "Altar de Morts" tradicional d'un dels nostres llegats precolombins més vius, valgui la paradoxa, en els dies en què celebrem als nostres sants difunts.





En aquesta memorable ocasió, el "Centre Cultural, Museu de San Francisco", localitzat en el convent amb els murs més antics de la ciutat fundada el 1548, la generositat del pare Ben Hur Soto i dels seus Germans Franciscans (els que van elaborar el seu propi i magnificent altar) ens ha permès desplegar una exposició que fusiona les tradicions andines amb les nostres.





El destacat i talentós artista plàstic Ivan Cáceres ha concebut un muntatge inèdit; una modesta estructura que rememora a una piràmide asteca i una Chacana -la mil·lenària creu local-, enllaçades per un creuer cristià policrom, que traça un camí entre les dues tradicions i admet les ofrenes dels nostres altars de morts i de les "Taules" amb que es recorda, amb semblança impressionant, entre pans, flors i fruites, als que ens han precedit.





Els dos altars de Morts que uneix l'estructura de tonalitats de colors característics de les festes populars dels dos països despleguen també 21 reproduccions de calaveres dibuixades pel poeta Jaime Saenz (1921-1986) i 21 calaveres tradicionals de José Guadalupe Posada (1852- 1913). De fet, Mèxic amb aquest homenatge a l'intel·lectual bolivià inaugura les celebracions de la commemoració el centenari del naixement de l'autor de la portentosa novel·la "Felipe Delgado", una obra que condensa l'univers d'una ciutat d'enigmes urbans que la fan destacar en el continent amb un vigorós influx modern de ràncies tradicions andines; i alhora conscient un panorama d'extrems bohemis propers a un surrealisme llatinoamericà que confronta amb la tradició dels poetes maleïts francesos.

Ja la presència de Posada en els murs cinc vegades centenaris de l'imponent convent de Sant Francesc, és un gest de complicitat de la reconeguda universalitat de l'art mexicà en el vessant popular d'expressió més alta que representa la seva creació de la mort catrina, emblema anual d'una entranyable commemoració de la remembrança de la nostra mort viva en els nostres éssers estimats que ens han deixat.





Aquesta magna exposició serà difosa a les xarxes socials, amb el seu caràcter de mostra virtual, en concordança amb les línies de cures sanitàries que limiten l'accés massiu. El concepte de la mateixa és part també del que podem anomenar una nova cultura no presencial de les manifestacions artístiques. Es tracta d'un programa molt ambiciós que combina l'exposició dels dibuixos de Saenz i de Posada, amb projeccions que inclouen una lliçó magistral de l'antropòleg bolivià Carlos Osterman, un muntatge d'imatges de Tupaj Zenteno, un formidable vídeo d'Alberto Valeriano Apaza (de la Fundació Cultural de el Banc Central, gràcies també a la seva directora la talentosa curadora i historiadora Marisabel Villagómez) i un Conversatorio sobre el Dia de Morts a Bolívia, Estats Units i Mèxic, amb la interpretació del mexicà per part de Marisol Reséndiz. L'aportació de dos artistes de rellevància com Adriana Bravo i Georgina Santos és d'esmentar i agrair també, al costat de la tasca d'un equip extraordinari, prolix d'esmentar puntualment, que durant dos setmana va treballar incansablement en aquest projecte portat a bon fi, i comandat per la nostra agregada cultural Mariana Peña.





En la meva llarga carrera diplomàtica he promogut el muntatge de "Altars de Dia de Morts", amb figures de la talla i rellevància del pintor universal colombià que va ser Alejandro Obregón, a Cartagena d'Índies; però no hi havia tornat a sentir un repte tan significatiu, com el que representa aquesta exposició enmig de la criminal pandèmia que ens assola. I no només ens va imposar un rigor majúscul aquesta contingència mundial. Bolívia acaba de concloure un formidable procés electoral que ha donat un exemple de participació ciutadana extraordinària al continent. D'allí també que la nostra ambaixadora a l'OEA, Luz Elena Baños Rivas, hagi tingut la generositat d'enviar-nos un missatge que sintetitza el nostre interès, i que em permeto compartir: "Tot el treball és d'una gran factura estètica, a més del seu valor mateix com a patrimoni de la cultura popular mexicana i la seva força simbòlica en el context polític bolivià ".





Els següents vincles d'internet permetran apreciar en tota la seva força l'exposició del nostre altar i "taula":

https://peopleartfactory.com/g/plS8WZeJ82BOcoEHpUb8



https://www.facebook.com/162015250799131/posts/1374321042901873/

https://www.facebook.com/162015250799131/posts/1374283232905654/