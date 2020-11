En els cursos d'oratòria que imparteixo, he batejat aquest terme: "AMB VASELINA" per explicar com fer una crítica eficaç. Si comences assenyalant el dissens, amb un atac frontal, automàticament es produeix, per efecte defensa, un tancament d'orelles, en fi, de l'escolta activa del receptor atacat i dels seus amics potencials.





L'objectiu de qualsevol tipus de crítica constructiva, per ser eficaç, ha d'anar dedicat a la modificació de la conducta criticada, i per a això gens millor que començar assenyalant els punts de coincidència, abans que els de oposició.





I per aquí començo.





Em sembla que ja era hora que una llei d'ensenyament elimini de l'expedient curricular dels educands, assignatures obligatòries acientífiques com la religió.







Si una de les principals queixes contra les pseudo-madrasses en què s'estan convertint les escoles públiques a Euzkadi i Catalunya és el ADOCTRINAMENT escolar en valors i principis independentistes; als demòcrates ens sembla imprescindible que una llei orgànica vingui a concretar l'esperit i mandat constitucional que estableix en el seu art. 16.3 què Espanya és un Estat aconfessional al declarar:





Cap confessió tindrà caràcter estatal







Si diem no a l'adoctrinament independentista; cal dir no a l'adoctrinament religiós a les escoles.





I ara que ja he dit el que a el govern li agradarà sentir, deixin-me dir el que no els agradarà sentir, sobretot si ve de l'esquerra democràtica.





Aquesta Llei d'Educació, atempta directament contra els principis històrics i fundacionals de l'esquerra tradicional. Els de la Revolució Francesa: LLIBERTAT; IGUALTAT i FRATERNITAT.







Atempta contra el principi de LLIBERTAT, perquè impedeix als pares i als nens, la llengua materna és l'espanyol, a triar la llengua en què se senten més segurs, més còmodes, més eficaços en l'aprenentatge de qualsevol matèria; amb la qual cosa comprometen i perjudiquen el seu futur laboral.





Atempta contra el principi d'IGUALTAT, perquè preval el dret dels nens, la llengua materna és el català, el basc o el gallec; sobre els nens la llengua materna és l'espanyol; i deixa desemparats als pares que volen exigir aquest dret davant els tribunals; que ja havien sentenciat l'obligatorietat d'impartir un 25% de les classes en espanyol.





Atempta contra el principi de FRATERNITAT, perquè prima l'origen territorial i els "drets territorials" per sobre del dret individual de les persones; aixecant barreres relacionals entre els nens als quals se'ls vol obligar a parlar un únic idioma a l'aula i al pati de l'escola; o se'ls inquireix per part dels professors a que facin servir un sol idioma, fora del centre escolar, en les seves relacions interpersonals.





Traeix el principi constitucional que estableix que en cada comunitat autònoma, les dues llengües han de ser cooficials (art.3.1 CE)





A la piràmide jeràrquica de les lleis a Espanya, una Llei Orgànica té com a missió concretar l'aplicabilitat d'un mandat constitucional; i aquesta Llei d'Educació fa just tot el contrari; dissol l'espanyol en l'educació a Catalunya; Euzkadi i Galícia i indica la preeminència del "idioma propi" sobre l'espanyol, que de facto passa a ser considerat el "idioma impropi".





Aquesta Llei esborra d'un cop de ploma, es carrega la cooficialitat establerta per la nostra Constitució; pel que estem absolutament convençuts que el Tribunal Constitucional la anul·larà. Això no obstant, segons els comptes de Govern, per quan surti aquesta sentència de TC, els pressupostos generals de l'Estat ja estaran aprovats per mor d'aquest canvi de cromos amb els grups independentistes de Parlament.





I "volta la burra al blat" ja tindran llavors els independentistes nou pendó de connexió per cridar als seus frustrats seguidors a la rebel·lió contra el TC, com ja van fer el 2010 amb el "pentinat" de l'Estatut de 2006, d'infaust record , a què ja ningú lloa ni reclama.





En definitiva, srs de Govern, aquesta Llei atempta greument contra la convivència ciutadana.





Siguin vostès sensats, respectin els principis i valors d'esquerra pels quals els ciutadans els hem votat majoritàriament, i alguns els hem dedicat 50 anys d'activisme militant perquè triomfin els seus postulats. No malgastin aquest capital polític sembrant malvolença entre la població. Per aquest camí, probablement acabin vostès el seu mandat fins 2023, però hauran practicat una política de terra cremada que farà que durant molts anys no torni a posar-se el sol a les seves actuals dominis.