Vilatans de Cambodja estan utilitzant espantaocells màgics per a protegir-se del coronavirus

La ciutadana cambodjana Ek Chan ha evitat el nou coronavirus fins ara sense màscares ni distanciament social. Ella només ha necessitat a uns espantaocells màgics que creu mantenen a ratlla el virus mortal.



Els dos espantaocells d'Ek Chan, coneguts localment com "Ting Mong", vigilen la porta de casa seva a la província de Kandal, prop de la capital, Phnom Penh, el que li dóna tranquil·litat.





La pràctica existeix des de fa més d'un segle en alguns llogarets de Cambodja, on residents com Ek Chan, de 64 anys, confien en la seva capacitat per defensar-se dels esperits malignes i les malalties.





"Des que vaig fer aquests Ting Mongs, van ajudar a foragitar qualsevol virus, inclòs el coronavirus, i evitar que es propagui a la meva família", va dir Ek Chan, que té un espantaocells mascle i una femella.