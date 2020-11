En política, els favors no són gratuïts. El que els fa, espera ser compensat per això i el que els rep, sap que haurà de retornar-los. Es pinti com es vulgui, Hitler es va reunir amb Franco a Hendaia en 1940 per a recordar-li que li devia un favor per la seva ajuda en la Guerra Civil Espanyola i que havia arribat l'hora de pagar per això. Així va pagar el favor: prop de cinquanta mil soldats, la Divisió Blava, van ser enviats al capdavant rus, el més dur de la Segona Guerra Mundial, per a combatre junt les tropes del Tercer Right. Aquestes accions polítiques són vergonyants, però la més execrable, és quan el favor es paga amb vides humanes. Es diu que no participem en la gran guerra i que els que van ser allí eren voluntaris, o sigui, que els encantava el sarau que es va muntar amb la nostra guerra civil en la qual van morir més d'un milió de persones i volien repetir-lo, o potser, cal empassar-se que eren joves entusiasmats per viatjar a l'estranger, per cert, gairebé mil quilòmetres els van fer a peu. Una vegada més, em dic el fàcil que els resulta a alguns manipular a les persones per a satisfer les seves ànsies de poder. Però, com assegura Russell Crowe en la pel·lícula “Gradiator”, «Els teus dies de glòria molt aviat veuran la seva fi…, Cessar» i, pel que fa als citats, la seva glòria i la seva vida van acabar en el mateix moment.





Front de Nóvgorod, Rússia. Segona Guerra Mundial





Són les sis del matí d'un fred dia del mes de gener de 2019. El termòmetre de l'alberg marcava trenta-quatre sota zero i, presumint que tindria més fred del que vaig tenir, em vaig abrigar amb tot el que vaig trobar en la motxilla. Des de la finestra de l'hostal Whose Suitcase? (De qui és la maleta?), tan cèntric com senzill però amb una vista espectacular, vaig veure caure la neu sobre la cèntrica Plaza Vosstaniya de la llegendària ciutat de Sant Petersburg. L'estació de tren de Moskovskiy està en la mateixa plaça i el tren que em va portar a Nóvgorod sortia a les set del matí, per la qual cosa disposava de temps suficient per a prendre'm un cafè amb llet bé calenta mentre gaudia dels meus últims moments en aquesta preciosa ciutat, atractiva tots els mesos de l'any. Vaig pujar al tren i em vaig emportar a Sant Petersburg amb mi. Des de llavors, nia en el meu cervell i no descarto escriure sobre ella en algun moment perquè si recordar-la m'emociona, escriure serà un gran plaer. Però ara, haig d'abordar el tren que sali de matinada cap a Moscou i baixar-me en Nóvgorod, a uns dos-cents quilòmetres perquè Julián, germà del meu pare, va ser allí amb la Divisió Blava i aquest viatge rondava pel meu cap des de feia temps i sempre vaig pensar que, viatjant allí, podria comprovar si els seus ulls van veure una mica més que mort i destrucció perquè, al seu retorn, va haver de viure amb això fins a la fi dels seus dies.





Plaça Vosstaniya. Sant Petersburg. Fotografia de José Luis Meneses





El Sol, al mes gener, surt sobre les deu del matí i es posa sobre les quatre de la tarda, per la qual cosa la visibilitat va ser nul·la durant una part del viatge. El tren, amb el seu txucu txucu, m'hipnotitza i en pocs segons em veig interactuant amb el meu un altre jo, que s'ha instal·lat en el cristall de la finestreta i després d'ell, la fosca nit. Ni tan sols em dóna els bon dia, es dirigeix a mi cabrejat com si jo tingués la culpa: «Els van enganyar, com solen fer els polítics quan han de retornar favors. Si Adolfo, el golf, va enviar a la Legió Còndor a combatre en la Guerra Civil Espanyola, Paco, el ximple, va tornar el favor amb escreix enviant, enganyats, a prop de cinquanta mil soldats a un dels fronts més durs d'una guerra que ni ens anava ni ens venia» No li contradic perquè té raó. Els bolxevics, equivocats o no, no tenien gens d'interès a combatre amb nosaltres i això del comunisme, pura faula, perquè els anys evidencien que més que créixer, cau pel seu propi pes. D'altra banda, era normal que volguessin defensar-se dels deliris expansionistes del Tercer Reich, o què faries tu si vinguessin a embolicar-te-la a la teva casa. El millor hauria estat, com diu el refrany que alguns atribueixen a Cervantes, «cadascun a la seva casa, i Déu a casa de tots»





Embardissat en aquest soliloqui, no m'adono que les primeres llums comencen a aparèixer després dels cristalls. El meu un altre jo s'ha anat i ara, veig sobre un petit promontori de neu al general von Cochenhausen arengar als nostres soldats: «Jureu davant Déu i pel vostre honor obediència, al cap de les Forces Armades alemanyes Adolf Hitler, en la lluita contra el comunisme i combatre disposats a donar la vostra vida per complir aquest jurament?» Abillats amb l'uniforme de la Wehrmacht, probablement confeccionat per mans jueves, els nostres soldats es posen ferms, criden amb força «heil Hitler!» i estic convençut, que molts joves voluntaris amb ganes d'aventura comencen a pensar que els han venut una pinta sense pues. Uns altres, els que necessitaven diners per a sortejar la fam de la nostra postguerra haguessin preferit menjar pell de patata i els que havien combatut i perdut la Guerra Civil, els vermells, enviats a la força per a redimir els seus pecats, no van trigar a adonar-se que havien anat de “guatemala” a “guatepeor” i que més els hagués valgut complir la penitència sota el sol que més escalfa, que combatre sota una temperatura de quaranta sota zero, tant a la intempèrie com en el cor.





Molts d'ells van morir en el combat o per congelació, uns altres van tornar malalts o amb membres amputats pel fred aterridor i els que van ser fets presoners després de la batalla de Kransy Bor a les portes de Leningrad, avui Sant Petersburg, van acabar internats en gulags, uns duríssims camps de treball. Després d'aquesta sagnant batalla i probablement perquè els alemanys no anaven sortir airosos del front rus, Franco, amb un coeficient d'humanitat per sota de la normalitat, va donar per compliment el favor que li va fer Hitler amb la Legió Condor i va ordenar el retorn dels supervivents de la Divisió Blava. Més de vint mil vides va costar el favor. Per a ell, xavalla.





Kremlin de Nóvgorod , Rússia. Fotografia de José Luis Meneses





I la vida, com el tren, segueix el seu curs i a través dels cristalls continuo veient camps, boscos de bedolls i poblets pintats de blanc sobre una alba blava. Pel passadís, un jove fa sonar la balalaika i li dono uns rubles per endolcir les meves oïdes i distreure la meva atenció. Quan torno a mirar per la finestreta ja no veig tancs ni soldats, veig a Yuri, el doctor Zhivago, que torna a la seva casa de Varýkino després de posar-li les banyes a Tonya amb la bellíssima Lara. Ja deia jo que hi havia altres motius pels quals caminava per aquestes terres i és que la pel·lícula “Doctor Zhivago”, guanyadora de no sé quants Oscar no sols em va agradar, sinó que em va encantar. Dit això, haig de puntualitzar que el paisatge que desfila davant els meus ulls és més bell i real que el que Strélnikov va veure des del seu tren blindat, Fletxa Vermella, en la famosa pel·lícula que, sense ànim de desmerèixer-la, es va rodar al nostre país, en terres de Sòria. I em dic: «Els encanta el nostre!, sigui la costa o l'interior, la truita de patates, la paella, la migdiada o el sol, el nostre ondulat caràcter i nostre viure amb passió…».





El tren, va alentir la seva marxa i en pocs minuts va entrar en l'estació de la ciutat de Nóvgorod. El seu Kremlin, ciutadella, va ser fundat pel príncep Yaroslav I el Savi i es va convertir en el centre administratiu, cultural i religiós del país. En aquesta ciutat va començar la dinastia dels tsars i en ella va morir l'últim, Nicolás II i tota la seva família, assassinats pels bolxevics durant la revolució russa en 1918. Quan vaig posar els peus en terra vaig sentir que el meu oncle Julián, al seu retorn, degué avergonyir-se i demanar perdó per haver envaït amb el Tercer Right aquesta llegendària ciutat, la més antiga de Rússia, que no va poder conquistar ni el temible Gengis Kan amb el seu exèrcit mongol. És Nóvgorod qui conquista els cors dels quals la vesteixin i és per això, que la UNESCO va declarar el centre històric Patrimoni de la Humanitat. No em sorprendria que el compositor Serguei Rachmaninoff, nascut en aquest lloc, s'inspirés en la seva bellesa per a compondre algunes de les seves més de dues-centes obres, ni que molts dels grans autors literaris i artístiques beguessin l'elixir d'aquesta font inesgotable de bellesa i coneixement.





Catedral de Santa Sofia. Nóvgorod , Rússia. Fotografia de José Luis Meneses





Des de l'estació, s'arriba caminant a la ciutat emmurallada, el Kremlin, en tan sols quinze minuts i pot visitar-se entre les sis del matí i les dotze de la nit de manera gratuïta. Una i mil vegades viatjaria fins allí per a veure la seva espectacular muralla, de més d'un quilòmetre i mig de perímetre, amb les seves nou torres. La de Kokúi és la més alta i està coronada amb una cúpula de plata. A l'interior de la fortalesa destaquen la Catedral de Santa Sofía, maltractada per l'ocupació de l'exèrcit alemany i de la Divisió Blava. M'avergonyeix que uns dels nostres compatriotes s'emportessin la creu de la cúpula i que es trigués a retornar-la cinquanta anys. També cal destacar la Cambra dels Arquebisbes, seu del parlament de Nóvgorod; el museu estatal que alberga icones de la història de la ciutat; el monument Millenni de Rússia en commemoració dels mil anys de Rússia o el del compositor Rachmaninoff. Sortint per l'altra porta del Kremlin i travessant el va riure Vóljov, pel qual va baixar la sang dels combatents entre el llac Ilmen i el Landoga, s'arriba als jardins de Yarosláv, en ells, es troben algunes petites esglésies entre les quals cal destacar la de Sant Nicolás, la de Sant Jordi o la de Peraskeva. La fragata Flagman, convertida avui en restaurant, roman immobilitzada en les gelades aigües del Vóljov esperant la visita d'aquells que vulguin degustar, a més de l'autèntica ensalada russa, altres plats típics de la seva oferta gastronòmica com el pelmeni, el shashiyk o el uja entre altres.





Fragata Flagman ancorada al riu Vóljov. Nóvgorod , Rússia. Fotografia de José Luis Meneses





Al meu oncle Julián, el germà petit del meu pare, i a molts altres els van embullar amb enganys i promeses perquè s'allistessin en la Divisió Blava. Eren joves i probablement les ànsies de notorietat els feia fàcilment manipulables, va passar en aquells temps i continua passant en l'actualitat. Espero, que la maldat que van veure els seus ulls s'anés diluint entre llàgrimes i que la bellesa del lloc, i en dono fe d'això amb el vídeo que acompanyo, l'ajudés a suportar el pes dels desagradables fets que allí van succeir.





Sento que ha arribat el moment de posar punt final a aquest nou article que, encara sent meu faig vostre. En ell, ens trobarem i podrem dialogar en el cristall dels records fins que el sol surti i propiciï una nova trobada. M'acomiado d'ell i de vosaltres, benvolguts lectors, amb aquesta frase lapidària del filòsof, físic i matemàtic francès Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783) que va dir: «La guerra és l'art de destruir als homes, la política és l'art d'enganyar-los»