Sense confiança no hi ha solucions

La confiança és una cosa que va construint cada persona, que evoluciona segons l'experiència de la vida i culmina amb un sentit interpersonal en cercles íntims de família, amics i societat, fins fer-nos, com va definir Aristòtil, aquest animal polític que tots i totes portem dins . La confiança creix i s'enforteix quan funciona la relació i la convivència, però quan es trenca -per molt diferents motius- entrem en l'esfera del conflicte. Quan trenquem l'equitat, els drets bàsics i la imparcialitat, o quan es dóna l'abús de poder o convertim les polítiques socials en eines de discriminació -com passa ara- traïm els principis de la confiança. Per això, ningú amb seny pot entendre que s'estigui utilitzant el Covid-19 com a arma llancívola per debilitar el que busca solucions. O que comencin a sonar botzines de el conservadorisme amb força quan s'intenta millorar l'Educació per a establir equilibris i eliminar privilegis.





Fa una dècada, amb la crisi financera, l'economista del Banc Mundial Steve Knack va afirmar que la diferència de renda per habitant entre els països estava directament relacionada amb el nivell de confiança institucional. I concloïa que era una de les causes que podia portar a la generació del que es coneix com a Estat fallit. D'exemples n'hi ha tants i per diferents motius que no val la pena esmentar. En aquest món globalitzat ens hem dedicat molt a el tràfic de mercaderies, de persones, d'inversions, però hem descuidat el dedicar un temps a desenvolupar confiança.





A la confiança l'hem convertit en una cosa buida de contingut, quan és un element essencial, com estem vivint ara amb el procés de les vacunes. No podem obligar ningú a què es vacuni, però si tinguéssim més confiança en el Sistema Sanitari, tampoc caldria. La confiança frega la creença, els impulsos i les emocions, perquè totes elles són productes d'aquesta configuració de l'ésser. I també influeixen en la confiança les motivacions, l'optimisme i les expectatives. No obstant això, poc espai deixem a la ciència i el seu pes en la confiança. És com si la ciència la tanquessim en alguna cosa oculta, en un lloc reservat, sense obrir-la als quatre vents.





Molt d'això té a veure amb la protecció de dades i els secrets comercials, i és per això una agradable sorpresa que l'Agència Europea del Medicament hagi decidit que la reunió amb els científics de les vacunes es va a realitzar en una sessió en obert i per streaming. És un pas important perquè es pugui viure el procés d'avaluació i veure l'examen de les proves, i no haguem de conformar-nos amb un fred roda de premsa en què ens ho resumeixin com si la resta de la Humanitat fos un estrat social inferior sotmès als quals per superioritat científica decideixen per nosaltres. No tindrem capacitat de ser membres examinadors, però només amb veure les mirades i les expressions d'uns i altres, sí podrem veure i observar els nivells que fan falta per superar i obtenir el plàcet.













Quan ens parlen d'eficàcies del 95% entre la ciència matemàtica amb les seves estadístiques, però també altres ciències, pels criteris de selecció dels sotmesos a les proves. No hi ha ciències exactes quan tractem d'aplicar-les als éssers humans. La realitat ens diu que moltes de les decisions que s'han pres, tenen un component de confiança molt alt, però sempre queda l'interrogant: ¿sortirà bé?





Keynes va utilitzar el multiplicador de la confiança per aplicar-lo amb estímuls al consum i la inversió. Podria utilitzar-se per al Sistema de Salut, no només per fer-lo més eficient en la seva gestió -que també- sinó perquè generés efectes socials i de confiança. És clar que com més vacunacions hagi hi haurà menys risc de contagis; menys risc de contagis és més salut, i més salut és més vida. Més vida és més confiança en un Sistema de Salut que ens treu de l'UCI social en què vivim.





El pitjor que ens pot passar és que per altres motius aliens a la salut, que és un valor essencial, la nostra Sanitat es enterboleixi amb altres maniobres de projecció política que poden ser molt perilloses per la desconfiança que poden provocar. La situació que viuen les famílies, els treballadors, la societat i l'economia, no es correspon amb la que es viu en els espais polítics, en els quals les acusacions i els atacs desmesurats estan engrandint la crisi, perquè el virus en aquests espais es diu senzillament lluita pel poder.





És el moment que la ciutadania recordi que el poder resideix en el poble, i els representants estan legitimats per un resultat democràtic. I ens agradin més o menys els resultats no podem jugar al trumpismo en la política, perquè la desconfiança en el sistema ens porta a el risc dels estats fallits. Quan no fomentem la confiança entrem en el diagnòstic de Ziblatt i Levitsky, que alerten dels motius pels quals moren les democràcies.





Reconèixer els errors és un pas per no avançar a batzegades i més en situacions que no podien ser previstes. Els éssers humans sempre han aconseguit sobreposar-se a l'adversitat. Sortir d'aquesta situació és abandonar les zones fosques i viure a plena llum, amb streaming inclòs, perquè els problemes que ens amenacen estan per tot arreu. Hi ha una ciutadania activa que vol i no li deixen, enfront d'una altra que està manipulada per tempestes que res tenen a veure amb el que ara ens juguem. És el moment de la confiança, perquè ens cal respirar aire fresc que li doni més ànim i sentit a el sacrifici que tots estem fent.