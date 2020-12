Un mes al·lucinant: Efemèrides astronòmiques al desembre de 2020

Acaba el nefast i trist any 2020, però per a la comunitat astronòmica aquest últim mes de l'any va a ser realment al·lucinant, amb quatre esdeveniments espectaculars que almenys ens tanquessin un any bastant desastrós per als habitants de la planeta, de manera que us recomano que gaudiu del cel en aquestes nits d'esdeveniments espectaculars.





Efemèrides més interessants del mes de desembre de 2020





El primer esdeveniment a ressenyar és la impressionant pluja d'estels fugaços de les Gemínides, en les que aquest any tindrem la sort d'observar-les en Lluna nova i amb una activitat alta que pot arribar en el millor dels casos als 150 meteors hora. El punt radiant es troba en la constel·lació de Bessons i la nit de màxima activitat serà la nit del 13/14 de desembre.





Punt radiant de les Gemínides prop de l'estrella Castor





El segon esdeveniment impressionant és un eclipsi de Sol total que serà observable des de l'Hemisferi sud de la Terra, això passarà el 14 de desembre. Aquest últim eclipsi de 2020, va ser visible des de Xile i des d'algunes parts d'Argentina a la tarda. Algunes regions de sud d'Amèrica de Sud, el sud-oest d'Àfrica i l'Antàrtida veuran un eclipsi solar parcial. Els horaris en temps universal per a aquest preciós esdeveniment són els següents:













Llocs de la Terra on es veurà l'eclipsi total de Sol. Crèdits: timeanddate.com





Un eclipsi de Sol és un esdeveniment espectacular però cal tenir moltes precaucions per observar-:





- No observar el Sol directament sense la deguda precaució, produeix ceguesa.









Mai s'ha d'observar el sol directament amb aparells com càmeres, telescopis, prismàtics ... ni amb filtres no homologats, ni amb ulleres de sol. No utilitzar filtres casolans no homologats (pel·lícules fotogràfiques vetllades, ulleres de sol, radiografies, vidres fumats ...) ja que no filtren totes les radiacions solars. Es recomana l'ús de filtres homologats, que es venen en òptiques, planetaris i botigues especialitzades.





- Amb prismàtics o telescopis (mai observar directament sense un filtre solar), el podem observar:





- Usant el mètode de projecció sobre alguna cartolina, usant filtre Mylar o usant altres filtres astronòmics especials. Recordeu que per observar el Sol directament amb telescopis es col·loca el filtre en l'objectiu:





Filtres d'Objectiu (filtre Mylar): Es col·loquen en l'objectiu, són filtres usats per a observació solar









Filtre d'objectiu per a l'observació del Sol i telescopi amb filtre Solar





Alguns telescopis de baixa gamma solen tenir filtres SUN per oculars però poden fer mal a la llarga l'ocular o la vista per tant no els heu usar ja que poden ser molt perillosos.





El tercer esdeveniment impressionant passarà el 21 de desembre, en el qual Saturn i Júpiter es veuran molt a prop aparentment un l'altre al firmament, gairebé semblarà que estan enganxats. Amb un telescopi la vista serà al·lucinant doncs amb un mateix ocular podrem veure dos planetes aparentment junts, apreciant l'anell de Saturn i les llunes alineades de Júpiter així com les bandes de la seva atmosfera. També amb uns simples prismàtics podrem veure'ls molt propers encara que amb menys detalls que a vista de telescopi. A simple vista veurem gairebé com dos puntets molt junts, on el més brillant serà Júpiter. La "gran conjunció" de Júpiter i Saturn passarà el 21 de desembre coincidint amb el solstici d'hivern a l'hemisferi nord. En aquell moment, els dos planetes estaran en la constel·lació de Capricorn, baixa cap a l'horitzó sud-oest de la tarda, i separats per un tan sol 0,1 °. Serà la conjunció més propera de Júpiter i Saturn des de l'any 1623.









Vista de Júpiter i Saturn, observat amb uns prismàtics o amb l'ocular d'un telescopi. La separació angular dels planetes serà de tot just 6 minuts d'arc (0,1 °) és només una cinquena part del diàmetre de la Lluna.





El quart esdeveniment passarà el 31 de desembre en la qual donarem la benvinguda al 2021 i tractarem d'oblidar el 2020, en aquest moment la Terra haurà donat una òrbita completa al voltant del Sol, que li costa exactament 365 dies i 6 hores, aquestes poquetes hores que es van acumulant i cada quatre anys es explica un traspàs, en el qual tenim un dia més al febrer, el 29. el nostre planeta recorre una òrbita de 930 milions de quilòmetres, a una velocitat mitjana de 107.280 quilòmetres per hora, tot un viatge interplanetari.