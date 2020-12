Campions d'un desembre Covid

En aquestes dates l'esperit nadalenc s'apodera de nosaltres, ho vulguem o intentem ignorar o dissimular-ho. Doncs fins i tot entre els més rondinaires d'entre nosaltres, també hi ha moments on es gaudeixen aquests dies. Som així, és el nostre caràcter i on es posi una festa per davant que ens treguin "lo bailao". Tot i que ara toqui ser festers "Covid-coresponsables". I us suggereixo que anoteu bé aquesta paraulota final "Covid-corresposables" perquè serà la nostra fidel companya durant molts mesos més.

















Aprofitem el nadal per trucar als que estan més lluny, o simplement per xerrar amb els que tenim més a prop, i llumeta a llumeta, se'ns il·lumina la mirada davant els adorns de carrers, aparadors i llars o ens reconforten l'estómac els dolços més esperats o directament els més valents agafen els seus àlbums de fotos per donar-se un tip de nostàlgia. També hi ha qui aprofita per muntar pessebres, decorar arbres o escriure postals que ens emocionen durant dies perquè per a algú vam ser així d'importants i ens ha regalat el seu temps i millors frases. Us imagineu el que us descric?.





Anem a viure un "desembre Covid" però la il·lusió per encendre un nou any, ple de 365 oportunitats, sent molts o pocs voltant d'una tauleta de torró i una mica de cava en una taula o on calgui, admetem-ho ens recarrega la bateria del cor d'esperança.





Volem deixar enrere aquest difícil 2020 i que l'any que comptem amb les forces suficients per fer front a tot el que se'ns ve a sobre. I tinc la certesa que l'afrontarem amb totes les nostres ganes després de l'any que deixem enrere.





Aquest Nadal "amb restriccions" ens saben amargues diguem-ho en veu alta. Les vam rebre tirant-li moltes dosis d'il·lusió, fins i tot impostada, perquè en moltes llars la cosa no està ni per a festes ni grans despeses, però on un somriure i una mà amiga sempre són benvingudes. I allò que més ens consolaria la calor d'una abraçada i l'alegria d'uns petons hem de aparcar-ho encara que siguem grup bombolla, perquè cal estimar-molt i bé, aquest mes de desembre i això significa estimar-nos des de la distància més propera. A què m'enteneu ?.





És dur, és difícil, és injust, no ens ho mereixem., però, tenim una cosa que encara conservem, fins i tot qui us escriu, VIDA. Estem plens de vida i és la que ens acompanyarà, esperem que sí, els propers 23 dies que ens queden de desembre.





És la vida la que ens reconforta i és el nostre principal motor, de manera que passi el que passi, estimin per estar vius, perquè cal començar l'any des de l'important, la vida, des d'on tot comença i és possible. I els convido a fer-ho sense complexos sense procrastinar ni manies ni queixes. Estem vius! Tanquin els ulls i respirin amb totes les seves ganes, perquè hi ha dies en què sembla que de la rapidesa amb què passa el dia se'ns oblida, el bàsic, que estem vius !. I estar i sentir-se viu, a ningú vol ni pot ofendre, perquè la vida és el que ens toca en sort al néixer i el que fem amb ella depèn de la nostra sola decisió.





Benvolguts lectors vull finalitzar l'últim article d'aquest any donant-los les gràcies per estar a hores d'ara llegint-nos, tot i les penes i les dificultats, sou admirables. Vull expressar-vos el meu més profund agraïment a cadascun de vosaltres. Hem arribat fins aquí junts i en el camí hi ha hagut de tot, però sens dubte el millor ha estat que hem arribar junts. Gràcies.





Per acabar recordeu que la vida ens pertany també aquest mes de desembre i en els seus últims dies d'aquest 2020, gaudiu del primer a l'últim. Passeu les millors i més responsables festes que us siguin possible assumir, a cada un des on sigui, amb el que pugui perquè cada final de dia tot suma al còmput col·lectiu i serem els campions de la responsabilitat en aquest desembre de Covid.





Bones festes campions!