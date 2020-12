Diga'm alguna cosa bonica, i ell li va dir: (∂ + m) Ѱ = 0





Diuen que és l'equació de l'amor, la més romàntica. El seu autor, és el físic i matemàtic anglès Paul Adrien Maurice Dirac, Premi Nobel de Física pel descobriment de noves teories atòmiques. La fórmula, ens ve a dir que: «si dues partícules en algun moment van estar unides, segueixen estant-ho de manera instantània, encara que estiguin en punts oposats de l'univers». Quina bellesa i senzillesa !, em dic emocionat i entrellaçat quànticament amb l'art i la poesia de la ciència. Crec que els nens, en les seves hores de festa, haurien de deixar les seves pilotes aparcades per un moment, amb permís de Don Diego, i exercitar-se en aquestes arts per no naufragar carregats d'energia negativa en el "oceà dels buits", teoria també de Dirac. L'últim informe PISA diu que els nostres joves estudiants se situen, en ciències, en els llocs de cua dels països europeus i la culpa, no la tenen ells. En els temps que vivim commouen més els malabarismes i excentricitats dels generadors de histerismes col·lectius, esportius o polítics, que l'esforç, el treball i per què no, l'admiració i reconeixement de tots aquells que al llarg de la història s'han esforçat en llegar-nos un món millor.





Entretingut amb la fórmula matemàtica de Dirac i agraït pel llegat rebut dels nostres avantpassats no em sorprèn que, sense moure de sofà, el Renaixement cultural a l'Europa Occidental durant els segles XV i XVI reclami la meva atenció. Ho aconsegueix per la seva llum, la seva força i la seva capacitat d'atracció i més concretament si es tracta del Renaixement Italià. No els resulta estrany als meus neurones que sigui aquest i no un altre el tema, parlant de llegats, que aflori en els camps de la meva memòria, ja que a principis d'any vaig viatjar amb la meva dona, amb la qual també estic entrellaçat quànticament, a la Toscana, una regió al centre d'Itàlia que no té desperdici. La seva pell adobada, el seu cos sucós i l'embrió de les seves llavors, són una garantia de futur i de creixement sostingut si les circumstàncies ho permeten.





Església de Sant Michele in Fioro, Lucca. Fotofrafía: José Luis Meneses





Ens vam instal·lar en una caseta d'estil toscà, en Sagrominyo in Muntanya, a un pas de la ciutat de Lucca. Un lloc tranquil que ens permetia matar dos ocells d'un tret: el descansar dels anys i visitar la Toscana sense grans desplaçaments. Arribem a principis d'hivern d'aquest any amb la intenció de quedar-nos un mes i l'estada es va allargar fins poc abans que el maligne COVID 19 apuntés les seves urpes per la Llombardia. El seu propietari, Pietro, lucchesi i marinaio de professió, va fer tot el que va estar a les mans i més perquè la nostra estada fos el més agradable possible. No hi havia tard, quan tornàvem a casa, que no trobéssim per a delit del nostre paladar un pastís castagnasi, fetaamb farina de castanya; un panforte sienés, barreja de xocolata, mel i sucre; o una ampolla del Chianti, un dels vins toscans més coneguts per les seves propietats, com molts altres recursos de la Toscana, que propicien l'entrellaçament amorós.





Lucca, és una ciutat de mida mitjana que presumeix de tenir un centre històric amb encant envoltat per unes muralles renaixentistes, jo diria gairebé tan infranquejables com el pensament lliure i creador. Els seus estrets carrers empedrats et porten, sense les presses d'aquests temps, fins als nombrosos edificis que enlluernen tant per la seva forma, com pel que alberguen al seu interior. Tal és el cas de: La Chiesa de Sant Michele in Fòrum d'estil romànic pisano, abraçada per columnes de marbre blanc i per les obres de Civitali, Pisano o Lippi; el Palazzo Petroni, l'edifici més important de la Lucca medieval; la Catedral de Sant Martí amb nombroses obres d'art com l'Últim Sopar de Tintoretto; la Piazza de l'Mercato, circular, com l'amfiteatre romà que dorm plàcidament sota els actuals edificis medievals; la torre de Guinigi amb el seu cridaner jardí en el vostre terrat; o la Piazza Cittadella, en la qual es troba una estàtua de Puccini i la casa on va néixer, avui convertida en museu. No és d'estranyar que aquest entorn inspirés a Giacomo Puccini a compondre "Nessum Dorma", una de les àries més belles de la història.





Posa't Vecchio, Florència. Fotografia: José Luis Meneses





Si difícil és resumir en unes línies el que alberga aquesta petita i bella ciutat, imagineu el que seria escriure sobre totes i cadascuna de les ubicades a la Toscana. Lucca, és una petita mostra del que el viatger va a trobar a Florència, Siena, Pisa, Arezzo, Sant Gimingano, Monteriggioni o la petita localitat de Vinci, entre d'altres. La curta distància entre Lucca i aquestes ciutats possibilitava visitar-les una i altra vegada per tornar a contemplar, a Florència: el David de Miquel Àngel a la Galeria de l'Acadèmia, el Ponte Vecchio sobre el riu Arno, la Galleria degli Uffizi o la cúpula de l' Duomo vaig donar Santa Maria de fieri dissenyada per Brunelleschi ...; a Siena: la Piazza di Campo i la seva Torre de Mangia o la font Gagia ...; a Pisa: la Piazza dei Miracioli, el Duomo i la Torre inclinada ... i així, fins a l'últim racó de la Toscana.





Conjunt monumental de la plaça de la Catedral, Pisa. Fotografia: José Luis Meneses





Pels seus carrers van córrer l'art i la ciència, la vida i la mort i tot això va ser font d'inspiració per als nombrosos i polifacètics creadors de bellesa durant el Renaixement. Les obres i treballs de Leonardo, Miquel Àngel, Rafael, Ticià, Brunelleschi, Tintoretto o Botticelli, entre d'altres, immortalitzen l'art i la cultura, màxima expressió de la sublimació dels instints animals que es mantenen latents en l'ànima humana o inhumana segons es manifesti. Però també pels carrers de la Toscana va córrer la sang dels Meddici i els Pazzi, els tripijocs dels patriarques de l'església, la riquesa i la pobresa, la fam i la pesta. La Toscana, està plena d'històries que ens transporten a altres èpoques en què el coneixement i la cultura, l'ardor i la fredor, impregnaven l'aire que establia la intensitat i freqüència dels batecs del cor. Tal acumulació de bellesa provoca en el viatger alteracions psicosomàtiques, com l'increment del ritme cardíac, tremolors o palpitacions, coitus interruptus o ejaculacions precoces, fins i tot al·lucinacions que avui es coneixen com la síndrome de Stendhal, ja que va ser aquest escriptor en 1817 qui comenta haver patit alguna d'aquestes reaccions en el seu viatge per la Toscana.





Piazza di Campo, Siena. Fotografia: José Luis Meneses





Personalment, va atorgar el "Nobel Toscano" a Leonardo da Vinci, per la seva capacitat imaginativa, la seva saviesa i mestratge en les diferents àrees de l'art i de la ciència. El seu polifacetisme (pintor, escultor, arquitecte, enginyer, astrònom, visionari, filòsof, escriptor, anatomista ...) i les propietats creatives del seu intel·lecte el converteixen en un referent per a tots aquells que combreguen amb de la ciència i el coneixement. Qui ens havia de dir que una jove criada o camperola de tan sols quinze anys, abordada pel erecte i noble pal major de notari messer Piero vaig donar Antonio da Vinci, anava a donar a llum la llum que va il·luminar i segueix il·luminant a molts en les seves quefers quotidians. M'encanta sentir el bonica que és l'hora del seu naixement: «a la tercera hora de la nit» i quan pregunte, la resposta és «tres hores després de l'Ave Maria» i si insisteixo, em trobo amb un «a les 10 : 30 pm, cony! » Simplifiquem i envilecemos tant el llenguatge en aquests temps (només has de veure els wasaps que s'escriuen o reben) que perdrem aquestes perles abans del que imaginem.





La bastarda criatura, diuen que va ser batejada a la parròquia de la petita població de Vinci i encara que el erecte i noble Piero no la va reconèixer com a seva, si es va preocupar que el seu pare, Antonio da Vinci, l'acollís sota el seu sostre i cuidés de la seva educació. La naturalesa va ser el seu millor mestra durant els seus primers anys: les plates, el vent, l'aigua, els animals i especialment els ocells, la bellesa, l'harmonia i l'equilibri inspirar la seva obra. Als catorze anys va començar a treballar al taller florentí de Verrochio, on va adquirir les bases de la pintura, l'escultura o l'arquitectura, a més d'altres coneixements d'anatomia, botànica, música, òptica i fins de rellotgeria. La seva atenció i interessos cap a múltiples temes posa de manifest el seu temperament hiperactiu sense el qual, el volum del seu treball hagués estat infinitament menor. Però en Leonardo no només trobem variabilitat temàtica i volum ingent de treball, també trobem una capacitat d'observació, d'anàlisi i de síntesi extraordinàries que, adobades amb una personalitat sensible i emotiva, fan que les seves obres a més d'enginyoses freguin la perfecció.





Casa natal y museu Leonardo da Vinci, Vinci. Fotografia: José Luis Meneses





En el modest museu de Leonardo da Vinci, ubicat a diferents llocs pròxims a la petita localitat de Vinci i on es presumeix va ser casa natal, s'exposa una mostra de l'obra pictòrica i d'enginyeria d'aquest extraordinari personatge. L'avantatge d'aquest petit museu, a diferència de l'interactiu de Florència o el de Milà, és que l'afluència és infinitament menor i que l'entorn on es troba, envoltat d'oliveres i vinyes i amb unes vistes espectaculars que configuren el típic paisatge toscà. Tot això convida a sensibilitzar-se amb la seva vida i el seu treball, amb obres tan impressionants com La Mona Lisa amb el seu enigmàtic somriure; L'Últim Sopar, en què va plasmar la tensió dels apòstols a l'anunciar Jesús la traïció d'un d'ells; L'Anunciació, un dels seus primers quadres en col·laboració amb Verrocchio; o el dibuix a tinta de l'Home de Vitruvi, un estudi minuciós sobre les proporcions del cos i la geometria, entre d'altres. Al petit museu es troba una mostra de les nombroses màquines inventades tant d'enginyeria civil, com voladores o de guerra que posen de manifest el avançat que estava al seu temps. Inspirant-se en l'aleteig de les aus va inventar màquines per volar com el cargol aeri, va ser precursor de l'helicòpter i va deixar dibuixos i orientacions sobre el paracaigudes, el vestit de bus ...; dissenyar maquinària de guerra com la metralladora, el carro blindat, la ballesta, el vehicle blindat ...; i per alleujar el treball i millorar l'eficàcia en les obres civils inventar engranatges, rodes, ponts, entre d'altres prodigis més propis d'una divinitat que d'un homo sapiens.





Abans de deixar a assecar aquesta pinzellada sobre la Toscana, més pròpia d'un viatger que d'un relator expert, em permeto finalitzar aquest nou article utilitzant la fórmula matemàtica de Dirac per dir-vos una cosa bonica: «si en algun moment et vas enamorar de la Toscana, seguiràs estant-ho de manera instantània, encara que et trobis en una part diferent de l'univers ».