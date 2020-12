Han aterrat alienígenes a la Lluna!

El 1969 el primer astronauta de la Terra arribava a un altre món, a la Lluna, si haguessin habitants a la Lluna, els anomenats selenites, haurien vist els astronautes com alienígenes (éssers vius d'un altre planeta) ja que els aliens seran sempre els terrícoles quan arriben a altres mons del sistema solar, de la galàxia o d'altres galàxies.













L'última missió humana a la Lluna es va realitzar fa moltíssims anys, concretament el 7 de desembre de 1972 amb la missió Apol·lo 17. Des d'aquest dia l'ésser humà no ha tornat a trepitjar la Lluna, sí que ho han fet robots de diverses agències espacials i nombrosos satèl·lits d'observació des de l'espai.









Un Alien (humà) en la Lluna. Photo by Pixabay on Pexels.com





L'enorme quantitat de diners que es necessita per a aquesta missió és la trava que va tenir la NASA per realitzar el projecte de tornada a la Lluna. En els anys 60 es va fer un esforç enorme per arribar al nostre satèl·lit abans que l'antiga URSS ja que tenien una guerra entre potències per arribar els primers a l'espai i obtenir la seva supremacia, era part de l'anomenada "Guerra freda" entre les dues potències que volien controlar el món en tots els sentits. A causa d'aquesta competició es va invertir una ingent quantitat de diners per ser els primers a trepitjar la Lluna.





Des de 1960 la pujada del pressupost dels Estats Units va ser enorme fins a l'arribada a la Lluna el 1969 que va ser l'objectiu de la despesa dels anys anteriors, després d'això la baixada és considerable fins a la darrera missió a 1972. L'objectiu era aconseguit, EUA havia guanyat la batalla de l'espai, eren els primers aliens a arribar a un altre món. El pressupost gastat va ser enorme i com ja estava aconseguit el repte i l'opinió publica ja veia normal veure astronautes a la Lluna es va deixar d'invertir en una missió tan cara. Des de 1972 la NASA va invertir en missions de satèl·lits d'observació de la Terra i d'estudis de l'espai. Però el futur és encoratjador, ara amb la nova nau dissenyada per NASA per l'empresa privada Space X el repte és tornar a la Lluna amb la missió Artemisa i potser en els anys trenta arribar al desitjat planeta Mart.





La missió Artemisa (deessa grega associada a la Lluna) és molt ambiciosa, així com cara, gairebé 8.000 milions de dòlars a l'any d'augment de pressupost per a la NASA, però l'objectiu és espectacular, la tornada de l'ésser humà a la Lluna i tal vegada la primera dona astronauta en trepitjar-la, una base permanent en el nostre satèl·lit per des d'allà assolir en un futur Mart i estudiar encara millor el nostre satèl·lit natural. Tot apunta que en la dècada dels 20 s'arribarà a la Lluna, caldrà dissenyar noves naus per portar astronautes, així com nous vestits i equipació, el repte per descomptat és molt il·lusionant i segurament la nostra generació tornarà a veure éssers humans passejant per nostre preciós satèl·lit natural. Anirem buscant aparcament a la Lluna :).









És el primer món extraterrestre visitat presencialment per humans. La NASA va publicar el 2013 més de 17.000 imatges preses durant el programa Apol·lo dut a terme en els anys 60 de segle passat. Totes estan disponibles a l'enllaç adjunt, que correspon a la pàgina web de Lunar and Planetary Institute de la NASA:





http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/