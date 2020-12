Com s’està atenent a la ciutadania en temps de pandèmia?

Un informe del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) analitza l’atenció que està rebent la ciutadania durant la crisi sanitària de la Covid-19 en les 47 ciutats que disposen d’aquesta figura i que sumen, en total, més de quatre milions de persones.













La principal conclusió de l’informe és que el sistema de garantia social està massa tensat, de forma que no pot garantir plans d’actuació preventius i pateix una sobrecàrrega que pot deixar a moltes persones sense les prestacions que necessiten. En aquest sentit, adverteix que és vital reforçar urgentment els Serveis Socials Municipals per tal que aquests dispositius no esdevinguin la "baula feble" del sistema, destinant-hi més personal i rebaixant el temps de resposta de les peticions, entre altres mesures.



La situació dels Serveis Socials Municipals s’afegeix a les dificultats pel bloqueig de les Administracions supramunicipals, que provoca demores i dificultats en la tramitació dels ERTO, prestacions de desocupació, Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital provocant greus disfuncions en l’atenció a la ciutadania i, molt especialment, als collectius en situació de major vulnerabilitat.



Alguns Ajuntaments, tot i les dificultats que comporta la crisi de la covid 19, continuen posant traves administratives als ciutadans que volen empadronar-se, i cal recordar que tenen l’obligació de fer-ho amb independència de la situació habitacional dels demandants.



Cal millorar la comunicació dels Ajuntaments i els ciutadans, establint canals de comunicació nous i millorant els existents. Destaquem l’impacte que pot tenir la bretxa digital entre els ciutadans que no poden accedir a Internet o tenen dificultats de connectivitat. També és preocupant la poca comunicació digital entre la Generalitat i les administracions locals, especialment nociva en aspectes com la situació a les residències de gent gran.



Cal valorar el paper essencial que han jugat els municipis a l’hora d’arbitrar mesures per atendre els sectors de la societat més afectats per la crisi sanitària. Han estat l’administració més a prop de la ciutadania i, en general, la que millor ha respost a les demandes habituals i a les noves demandes sorgides arran de la pandèmia.







Des d’aquesta perspectiva, les sindicatures municipals demanem una reflexió per a consolidar els mecanismes de treball que han funcionat i corregir aquells que convé millorar. Entre els primers inclouen la necessitat de canalitzar i aprofitar l’esperit participatiu i collaboratiu de la ciutadania que s’ha mobilitzat en aquest període a través d’entitats i associacions per sumar esforços amb els poders públics. Quant als aspectes sobre els quals convé reflexionar esmenten el teletreball, per evitar que sovint depengui del voluntarisme i dels recursos propis del funcionariat.