My country too

L'assalt al Capitoli per part de les esquadres afins a Donald Trump, aclamades pel mateix president, no podia menys que commocionar l'opinió pública mundial. Les imatges, a cavall entre el inquietant i l'esperpent, transmeten l'angoixant sensació d'una democràcia sacsejada i humiliada, ferida en allò que, per sobre de tot, la fa viable: l'adhesió i el reconeixement en ella per part de la societat. És cert, l'intent va fracassar. Finalment, la validació dels resultats electorals ha tingut lloc. Biden ha estat oficialitzat com a nou president dels Estats Units. I, en una ostentació de cinisme, Trump anuncia un traspàs ordenat del poder. Però es va fregar la tragèdia. Els discursos sobre la fortalesa de la democràcia americana només serveixen per tranquil·litzar els que no s'atreveixen a mirar la realitat cara a cara. Una part molt important de la població ha deixat de creure en les institucions i les normes de convivència que encarnen aquesta democràcia. "Tornarem", van llançar els assaltants a l'abandonar la seu de la sobirania nacional. ¿Fanàtics? ¿Elements d'extrema dreta? Sens dubte n'hi havia, alguns perfectament recognoscibles, exhibint fins i tot banderes supremacistes. Però 75.000.000 de nord-americans, homes i dones de totes les comunitats ètniques, van votar a Trump al novembre. Noranta milions el segueixen diàriament a twitter. I la majoria estan convençuts que hi va haver frau electoral. És a dir que la magistratura de país, els funcionaris, la representació dels Estats ... en definitiva, tot el seu entramat institucional hauria conspirat per arrabassar-li la victòria al legítim representant de la voluntat popular. El deteriorament de la democràcia sota el mandat de Trump es revela ara en tota la seva profunditat. El futur s'anuncia carregat d'amenaces.





Però no es tracta d'un fenomen americà, sinó de l'expressió més avançada d'una crisi general de les democràcies liberals occidentals. Els seus elits, formades en les últimes dècades d'hegemonia neoliberal, no es distingeixen per la gosadia. Abans que cantés el gall, després del fracàs del putsch de Washington, aquells dirigents que la seva acció més netament s'inspirava en l'estil del magnat americà s'han afanyat a negar tres vegades al seu mestre, esforçant-se per sembrar la confusió sobre el populisme que un i altres practiquen. La denúncia, sistemàtica des de l'inici de la legislatura, del caràcter "il·legítim" del govern de Pedro Sánchez per part de l'oposició de dretes s'inscriu plenament en la lògica de degradació de les institucions, al desqualificar una majoria parlamentària legalment constituïda. Contra un govern "traïdor" - a l'igual que contra un candidat suposadament usurpador com Biden - val tot. Aquí no hem arribat tan lluny com als Estats Units. Però no serà perquè els dirigents de Vox, amics d'alguns militars rovellats disposats a afusellar a sis milions d'espanyols, no apuntin maneres.













Tractant de tirar terra als ulls, Casado i Abascal voldrien establir una identitat entre l'assalt al Capitoli americà i algunes manifestacions - dels indignats o de Podem -, convocades a casa nostra davant de diferents seus parlamentàries. Però, mal que els pesi, no és el mateix envoltar simbòlicament al Congrés dels Diputats que prendre-ho per la força. No és el mateix una protesta pacífica al carrer que una incursió violenta al recinte d'una institució democràtica, tractant d'impedir la proclamació oficial del veredicte de les urnes. Els dirigents de PP apareixen com a grans defensors de la democràcia ... americana. A Espanya, així s'ha vist durant la pandèmia, són més donats a la demagògia, a la difusió de rumors, al desgast sistemàtic de govern, a la deslleialtat institucional, a l'excitació dels temors de la gent en benefici propi. En una paraula: a les receptes de Trump. En aquest sentit, Díaz Ayuso representa el prototip mateix d'un lideratge populista. Per no parlar de l'extrema dreta, que s'expandeix cavalcant l'onada de desafecció a la democràcia que la crisi de l'ordre global ha desencadenat en les velles nacions industrials.





Però és sens dubte en el "Procés" on trobem, condensats, tots els elements de la panòplia populista. Convé recordar-ho davant la proximitat d'unes eleccions autonòmiques de capital importància. Aquí també, els líders nacionalistes competeixen en professions de fe democràtiques davant el vergonyós espectacle americà, com si ells mateixos no haguessin incorregut - a la seva modesta escala - en pràctiques similars. L'ascens de l'independentisme ha comptat amb la difusió sistemàtica de mentides des dels mitjans de comunicació públics o afins al poder, que han tingut un paper determinant en la construcció d'un imaginari col·lectiu destinat a confortar els prejudicis i temors de les classes mitjanes, atiant la animadversió cap a una "Espanya que ens roba". Res a envejar al "Roma lladre" de la Lliga Nord o als rumors antieuropeus dels brexiter. Medi país s'ha vist expulsat d'una dubtosa catalanitat, cada vegada més definida sobre la base de trets ètnic-culturals, i cisellada per l'adhesió al projecte secessionista. En aquesta dinàmica han participat, disputant-sense treva l'hegemonia de l'independentisme i alternant els papers de "pol radical" i "força pragmàtica", ERC i els plançons de la vella Convergència.





Invocant un mandat suprem de què només les forces nacionalistes eren creditores, els dies 6 i 7 de setembre de 2017, la majoria independentista va abolir l'ordenament jurídic vigent, va trepitjar el dret de representació de l'oposició ... i va abraçar el projecte d'una República de que els seus trets autoritaris no renegaria cap líder populista mundial. Daniel Innerarity ens adverteix sobre la temptació de cridar "cop d'Estat" a qualsevol acte antidemocràtic. Sens dubte allò no va ser un "cop", en l'accepció comunament acceptada del terme. Molt més es van acostar aquelles jornades a l ' "aixecament institucional" evocat pel magistrat Pasquau Liaño, que associava aquesta disrupció de la democràcia a una acció multitudinària al carrer, pretesa manifestació genuïna de la voluntat de poble per sobre de la seva expressió reglada al parlament . Això va ser essencialment el referèndum de l'1 d'octubre: la mobilització d'una part de la societat a través d'una convocatòria mancada de qualsevol legitimitat i garantia. La brutalitat policial en els col·legis electorals no va fer sinó tenyir d'èpica la jornada, portant al seu punt àlgid l'emotivitat desbordada i la polarització que es nodreix tot populisme.





Les imatges de Washington porten a la memòria el record del primer aniversari de l'1-O, quan un grup de manifestants, caldejats per les crides del mateix president Torra amb el seu cèlebre, "apreteu, apreteu", va tractar de forçar les portes de Parlament, defensat per una minsa dotació policial. Després la xafogor del Capitoli, ha calgut esborrar molts piulada celebrant les ocurrències d'un Trump que alguns somiaven com a aliat i mentor de la República Catalana. Alguns dels responsables que ara pretenen enarborar un perfil moderat potser voldrien també esborrar de les hemeroteques les seves crides a participar en accions tan aventureres com l'ocupació de l'aeroport del Prat. En la resposta a la sentència de Tribunal Suprem que condemnava a severes penes de presó als dirigents independentistes es va estar jugant amb foc. Per descomptat, els CDR no són els Proud Boys, ni les milícies armades fins a les dents. Però la funció crea l'òrgan. I l'extrema dreta independentista, no menys xenòfoba i supremacista, encara molt minoritària, no ha cessat de guanyar però pes i influència a la calor del discurs radicalitzat de Puigdemont. La número dos de la seva llista és signant d'un manifest que titlla de colons als treballadors castellanoparlants, emigrats a Catalunya en temps de la dictadura. I el nombre tres està convençut que Cristòfor Colom, Leonardo da Vinci, Cervantes i Santa Teresa d'Àvila eren catalans de soca-rel. Perquè ens riguem dels personatges que hem vist al Capitoli abillats amb pells i banyes de bisó! L'advertència americana no hauria de caure en sac foradat. El populisme té perilloses derivades. Proposant un canvi de rumb a partir del 14-F, les esquerres han de ser taxatives al respecte.