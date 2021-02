El 2020 només han arribat 19 milions de turistes estrangers a Espanya, una xifra que no es registrava des de 1969

Aeroport del Prat (EP)





L'arribada de turistes internacionals a es va enfonsar un 77,3% el 2020, amb només 19 milions de visitants, una xifra inèdita des de 1969. Per la seva banda, la despesa realitzada pels turistes es va desplomar l'any passat un 78,5%, amb només 19.740 milions d'euros, mostrant així els efectes devastadors que el Covid ha tingut sobre el sector turístic.





Aquestes caigudes, les majors de la sèrie, posen fi a set anys consecutius en els quals es venien batent rècords tant de visitants com de la despesa realitzada per ells. No baixava dels 20 milions de turistes des de l'any 1969.





Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Espanya van arribar en 2020 més de quatre vegades menys de turistes que el 2019, que es van gastar gairebé cinc vegades menys. En total, Espanya va perdre l'any passat 64,5 milions de turistes i 72.538.000 d'euros de despesa en comparació amb 2019.





Al mateix temps, el nombre d'excursionistes va caure un 58,5% el 2020, fins a situar-se en 17,5 milions, de manera que sumant turistes i excursionistes, el total de visitants arribats a Espanya l'any passat va ascendir a 36,4 milions d' persones, un 71,1% menys.