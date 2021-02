Només cal una burilla per incendiar un bosc

Si després de visitar els camps de concentració i extermini d'Auschwitz no t'ha caigut una sola llàgrima, et recomano que vagis a l'oftalmòleg, o al psicòleg, perquè alguna cosa caldrà solucionar. Queden exclosos aquells que, habituats al control dels lacrimals, sacsegen el cor i mantenen a ratlla les reaccions apassionades. Les llàgrimes emocionals són terapèutiques, ajuden a reflexionar sobre les nostres actituds i comportaments i, com a conseqüència d'això, millora el nostre nivell d'humanitat. Viatjar i visitar aquests llocs, no es pot dir que sigui una cosa plaent com ho és el turisme de platja o de muntanya, però sí recomanable per prendre consciència de la fragilitat del món en què vivim. La realitat supera la imaginació i sobrepassa els coneixements que hem adquirit a través de la lectura o dels innombrables documentals o pel·lícules. El que sents quan estàs allà i poses les mans sobre els filats d'espines o sobre els carretons dels forns crematoris, us asseguro, que és una cosa que cala els ossos i disminueix la flama incendiària que portem dins. Viatjar als inferns i conèixer els fets ha de servir per a reduir la intolerància contra determinades persones, analitzar les causes, la dinàmica d'aquests comportaments i no alimentar les ideologies d'odi o que atemptin contra la convivència pacífica.





Entrada a Auschwitz II, Birkenau. Polònia. Fotografia: JL Meneses







El 1933, quan Hitler accedeix a poder, crea els primers camps de concentració internant-hi a dissidents polítics alemanys i a tots aquells que el Partit Nazi, ultranacionalista i racista, considerava perjudicials per al seu poble. El 1939, amb l'inici de la Segona Guerra Mundial, els camps es multipliquen, es massifiquen i es produeix, durant els cinc llargs anys de guerra, l'aniquilació sistemàtica de presoners. El 27 de gener de 1945 els camps d'Auschwitz van ser alliberats per l'exèrcit rus i, el 2005, les Nacions Unides van establir aquest dia de gener en memòria de les víctimes de l'Holocaust. El Museu Memorial de l'Holocaust a Washington informa de 17 milions de persones assassinades pels nazis durant la Segona Guerra Mundial: 6 milions eren jueus, però altres 11 milions, dels quals no se sol parlar tant, eren ciutadans soviètics, polonesos, serbis, gitanos, discapacitats, presoners de guerra (entre ells republicans espanyols) i un llarg i interminable etcètera. Només en els camps d'Auschwitz van morir més d'un milió de persones. Una vegada més en la història de la humanitat odi i intolerància, però com va escriure Neruda, «Podran tallar totes les flors, però no podran aturar la primavera».





Auschwitz II, Birkenau. Fotografia: JL Meneses







Hem de passar pàgina i oblidar els fets esdevinguts, o per contra hem d'acceptar que la ment de l'ésser humà pot fer que es repeteixin de nou. Per més sensible que sigui el tema no podem passar pàgina. Recordo, que el 1990 vaig estar visitant el camp de concentració de Kampor, obert durant la Segona Guerra Mundial a l'illa de Rab de l'antiga Iugoslàvia i, pocs mesos després, el 1992, es va iniciar l'anomenada guerra dels Balcans (1991-2001 ). Deu anys de confrontació en què van tornar a obrir-se camps de concentració i a produir-se execucions massives com la de Srebrenica el 1995. Durant aquest nou conflicte van morir més de cent mil persones, hi va haver més de dos milions de desplaçats i es va dur a terme una neteja ètnica com en la Segona Guerra Mundial. L'oblit no fa desaparèixer les causes que generen els fets, per tant, és millor recordar-los, posar-los sobre la taula, disseccionar-los i, si no és possible eliminar les causes perquè formen part de la naturalesa humana, sí estar preparats per minorar les conseqüències .





Oświęcim, Polònia. Fotografia: JL Meneses







El camp de concentració i extermini d'Auschwitz I es troba a la localitat d'Oświęcim (en alemany Auschwitz), i Auschwitz II a la localitat Brzezinka (en alemany Birkenau), ambdues al sud de Polònia, a uns 35 quilòmetres de Katowice i uns seixanta de Cracòvia. La invasió de Polònia va ser la primera acció militar de Hitler i el desencadenant de la Segona Guerra Mundial. Els terrenys ocupats per aquests i altres camps annexos estan entre els rius Vístula i Sola, i, sobre les seves aigües, van abocar gran part de les cendres dels presoners incinerats. La distància entre un i altre camp és de tot just tres quilòmetres, que es poden recórrer a peu i aprofitar per familiaritzar-se amb l'entorn. La meva opció preferida per viatjar fins a Polònia és, si es disposa de temps, en cotxe, ja que et permet completar el viatge recorrent el sud d'aquest preciós país i, en alguna mesura, endolcir les llàgrimes amargues d'aquesta dura destinació.





Rio Sola. Oświęcim, Polònia. Fotografia: JL Meneses





El museu i els camps poden visitar-se tots els dies de la setmana, sempre obren a les vuit, però les hores de tancament varien segons el dia de la setmana i els mesos de l'any. En un dels viatges que vaig realitzar, amb la meva furgoneta adaptada, vaig arribar a Oświęcim entrada la nit i vaig acabar aparcándola a l'entrada del camp de Auschwitz I. Era el mes de juliol, feia una temperatura agradable i de seguida vaig quedar adormit pel cansament del viatge . Em vaig despertar d'hora i, poc abans de les vuit era a la porta d'entrada, era el primer i l'últim, i vaig pensar que potser per algun motiu no obririen el camp. Però no va ser així, les portes es van obrir a les vuit en punt i vaig tenir la sort de poder recórrer gran part de les instal·lacions sense les habituals aglomeracions d'estiu. Si viatges en els mesos d'hivern, trobaràs fred i neu, però és una opció interessant perquè a més de pocs visitants, et permetrà fer-te una idea sobre les condicions en què vivien els presoners. A la guia oficial trobaràs informació de l'museu, dels edificis, de les sales d'exposicions i mapes dels camps, el que t'ajudarà a aprofitar més el temps ia recórrer les instal·lacions pel teu compte.





Entrada al camp de concentració Auschwitz I. O Fotografia: JL Meneses





El camp d'Auschwitz I és el primer que van obrir els alemanys després d'envair Polònia el 1940. Els primers presoners van ser polonesos, després russos i txecs, i més tard, dones, nens, i, com hem assenyalat abans, un llarg i inacabable etcètera . Al setembre de 1941 comença l'exterminació massiva usant gas Zyklon i afusellaments a "la paredassa de la mort". Abans d'acabar l'any, els alemanys van arrasar el llogaret polonesa de Brzezinka (en alemany Birkenau), prop de Oświęcim, i van iniciar la construcció del segon camp, Auschwitz II, Birkenau, operatiu a principis de 1942. Durant tot aquest any i els següents van seguir les deportacions massives i les execucions immediates. També, en aquestes dates, metges de les SS i en particular Josef Mengele, van iniciar diferents experiments amb els presoners, de totes les edats i de tots els gèneres, en els no m'aturaré donada la crueltat i duresa dels fets. Paral·lelament durant aquest període es posen en funcionament diversos crematoris i cambres de gas capaços d'exterminar a sis mil persones al dia. La posició d'unes agulles de tren a l'entrada del camp dirigia els vagons, plens de presoners procedents de tot Europa, cap als barracons per a la seva internament (via central i dreta) o directament a les cambres de gas i crematoris (via esquerra). A principis de gener de 1945, els nazis donen la guerra per perduda i davant la imminent arribada de les tropes dels aliats, inicien la destrucció de documents, de barracons, les "marxes de la mort" i la voladura de les cambres de gas i crematoris amb l'objectiu que no quedés evidència dels crims comesos. Les SS van abandonar els camps i el 27 de gener, van entrar els soldats soviètics sense trobar resistència.





Cambra de gas i crematori, Auschwitz I. Fotografia: JL Meneses





Només cal una burilla per incendiar un bosc. De vegades, es deu a la poca traça d'algú que pensa que pot anar per la vida nu de principis ètics i morals, de responsabilitats i de compromisos amb la societat i l'entorn. Però, en altres, és un acte voluntari, meditat, planificat i executat amb precisió matemàtica. En tots dos casos, les conseqüències són les mateixes i no veig cap altre camí que ens distanciï d'aquests riscos que no sigui el de l'ensenyament i la pràctica de valors com el respecte, la tolerància, la generositat, la solidaritat, la caritat, la compassió, l'amistat o l'amor. Més de trenta milions de persones han visitat els camps i em pregunto, quants milions més són necessaris per no tornar a ensopegar en la mateixa pedra?





Giuliana Tedeschi, escriptora italiana i supervivent del camp de concentració d'Auschwitz va escriure durant el seu confinament: «Hi ha un lloc sobre la terra que és un erm desolat, un lloc en el qual les ombres dels morts són multitud, un lloc en el qual els vius són morts, on només la mort, l'odi i el dolor existeixen ».