Viatge a l'espai-mort i Consciència Universal

Fóra meravellós que trobéssim una cem. És a dir: una connexió a l'espai-mort. No només ens indicaria que ens traslladem, un cop morts, a una nova vida sinó que, al mateix temps, ens podria facilitar detalls de l'existència a l'espai-mort. I ja posats a somniar, potser ens permetria contactar amb familiars, amics...o famosos. Si hi ha dues societats, a la mort i a la vida, totes dues tenen, en principi, la mateixa motivació per cercar ponts de connexió. Però sorgeix un dubte inicial quan pensem en cems: hi ha un sol espai-mort o hi ha diferents espais en els que hom arriba en funció de determinades lleis? Parlant clar: en funció del nostre comportament en vida, anem a diferents llocs?





Foto de Davide Ragusa en Unsplash







Aquí entrem en un tema apassionant: la possible existència d'una Consciència Universal que administra justícia per a orientar a les persones cap a determinats espais. Al món que ens ha tocat viure observem que té lloc la dinàmica causa-efecte. Una dinàmica que funciona a partir d'un conjunt de lleis de tot tipus. Lleis físiques, però també lleis morals. Per orquestrar i formar aquest conjunt de lleis no cal un Déu o, més poèticament, una Consciència Universal. Només cal un Mecanisme Universal. De la mateixa manera que l'Univers és moral pel sol fet de contenir éssers morals i, per tant, sense necessitat d'una Consciència Universal.









Una Consciència Universal té sentit per intentar explicar la causa primera de tot plegat. És una possibilitat, però el problema apareix quan estirem la nostra imaginació i comencem a donar-li característiques a aquest tipus de consciència. Aquestes característiques són sovint poc concretes i es basen en la nostra capacitat de construir supòsits encara que no tinguin fonaments sòlids. La creença en una entitat creadora de tot, és fidel reflex de la forma de pensar dels éssers humans on: tot té una causa o tot té un principi i un fi.





Una Consciència Universal és una possibilitat, com ja he dit, però tanmateix no és necessària tampoc per establir un espai-mort simultani a l'espai-vida i amb cems.