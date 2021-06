​Ja tot està pensat

Fa temps a una classe de Filosofia recordo que una professora ens digué que amb Hegel ja tot estava pensat. Més tard vaig sentir veus que feien la mateixa afirmació referint-se a Wittgenstein.







Hi ha, es veu, per part de certs individus, la fixació que el pensar filosòfic és una pèrdua de temps i, el més important, una pèrdua de benefici econòmic. Jo haig de dir que: és quan m'esbargeixo que hi veig clar. I aquesta és la certesa pels empresaris: quan treballem, poc ens endinsem en temes filosòfics. I el fet és que quan tenim una bona base filosòfica, aleshores som més eficients...com a persones.





Foto de NeONBRAND a Unsplash





Realment creieu que està tot pensat amb la quantitat, per exemple, de corrents psicològics, amarats de bases filosòfiques, que volen explicar tots tipus de situacions quotidianes? Està tot pensat, o existeix una eina infallible de pensament universal, quan vivim en un garbuix, per llogar-hi cadires, de mancances, indecisions i pors?





Hi ha filòsofs per una estona llarga perquè tot tipus de disciplines del saber demanen filosofia per poder completar-se. Hi ha filòsofs per temps, car necessitem un esguard crític davant els diferents plantejaments filosòfics presents i passats. I encara avui en dia no sabem donar respostes clares a enfocaments dels antics savis.





Tinc el convenciment que la nova filosofia construirà veritats que ens seran útils per no fer passes errades, per asserenar-nos amb les nostres negacions i amb les nostres tries. Ja tenim respostes heretades que ens van illuminant el camí però ensumo que les aportacions filosòfiques de futur tindran un component més pràctic perquè, al cap i a la fi, ens endinsem en una societat hipertecnòlogica que exigeix respostes diàfanes, per donar llum, per exemple, als nous temors que ens envoltaran malgrat l'allau de comoditats que agrairem.





I amb aquest canvi d'enfocament de les qüestions filosòfiques se'ns farà tan i tan estrany aquest maltractament de la filosofia que té lloc amb el convenciment que: ja tot està pensat.