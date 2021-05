L'home és la mesura de totes les coses, afirmà el filòsof Protàgores. Aportant amb aquesta afirmació la possibilitat de que els éssers humans siguin fonamentals per a la valoració de l'existència i, al cap i a la fi, per comprendre l'existència.





Davant l'afirmació de Protàgores es palplantà justament una afirmació contrària, on els éssers humans fan el paper de formiguetes desorientades davant la incertesa que els envolta i el misteri on habiten.





I enmig d'aquest entrepà de afirmacions contràries és on trobem els dubtes. Abans de l'aparició dels éssers humans, l'Univers seguia funcionant sense necessitat d'ells, per tant: no depenia d'ells en cap sentit? Sembla que no. Sembla que efectivament l'Univers va a la seva i els éssers humans van seguint criteris propis.





Però no és pas així. Les sagetes del temps amb tota probabilitat no són sempre unidireccionals i no són sempre del tot rectes, per tant, potser no sigui correcte, des d'un punt de vista filosòfic, establir amb claredat un abans i un després dels éssers humans. I no és pas correcte perquè els éssers humans són el resultat del temps universal i per entendre'ns cal aprofundir dins la història i conèixer detalls que parlen de nosaltres.





Com a observadors alterem allò que està succeint a l'entorn. Un fet obvi que és va posar de moda arran de les investigacions sobre mecànica quàntica. Encaixa força bé amb l'esmentada afirmació de Protàgores. I ens fa plantejar una altra qüestió: allò que no observem existeix? O millor: allò que hem observat va existir alguna vegada? Caiem de ple en la definició de temps i, a la vegada, en la manca d'una comprensió plena del temps.





Som més valuosos del que ens pensem i, tenint en compte que tot és matisable, l'afirmació de Protàgores parla d'una veritat força enraonada. O sinó, com ho plantejaríeu? Potser: el gos és la mesura de totes les coses? Potser que no.