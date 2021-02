Ngorongoro: bressol de la humanitat i arca de Noe

Si et preguntes sobre l'origen de la humanitat en algun d'aquells moments que et deixes de turmentar amb les notícies del Covid, amb les enrevessades eleccions i amb qualsevol altre tripijoc polític, aquest article pot ajudar-te a desconnectar i a evitar que les teves neurones, fartes de tant atipament, curtcircuitin i et deixin tan catatònic com a Mc Murphy a la pel·lícula «Algú va volar sobre el niu de cucut». Anar a visitar la terra dels nostres avantpassats és una cosa que un no pot deixar fora de la seva agenda, ni que sigui per reflexionar sobre d'on venim, com estàvem, com estem i si hi ha alguna cosa en el que haguem de canviar. És per troncharse quan sento parlar a l'"homo Arius" de la puresa de la raça, per acorazarse enfront de les estratagemes del "homo espabilatus" i per posar-se a plorar veient com es deixa manipular el "homo corderus". Si no ho arregla el Imedio, hauríem pujar a les pasteres i tornar al lloc d'on vam venir per tornar a començar, perquè si ens hem oblidat del bressol en el qual vam néixer, destrossem la casa en què vivim i acreixem el nivell de canibalisme, acabarem aconseguint el que cinc glaciacions no van aconseguir en cinc milions d'anys: acabar amb el planeta i amb els qui l'habiten.





Àrea del Ngorongoro. Arusha, Tanzània. Figura: JL Meneses





Vaig viatjar a l'Àrea de Conservació del Ngorongoro des de la ciutat costanera de Dar es Salaam en una petita avioneta, un mitjà habitual per a desplaçar-se per un país que dobla la superfície del nostre i que no disposa de les infraestructures per moure's amb facilitat. Arusha, capital de la regió, es troba al nord de Tanzània, a uns sis-cents cinquanta quilòmetres i des d'allà, és relativament fàcil visitar l'àrea del Ngorongoro, el Parc Nacional Tarangire, el de l'estany Manyara, el d'Arusha o el del Kilimanjaro , tots ells en un radi no superior als dos-cents quilòmetres. Una estada d'entre deu i quinze dies et permet visitar-los i gaudir-los amb tranquil·litat i si tens la possibilitat de viatjar a la primavera, com va ser el meu cas, a més de poc turisme gaudiràs d'una temperatura agradable i d'uns colors que embriaguen els sentits. Creu-me si et dic que pots planificar el teu viatge i realitzar totes aquestes visites pel teu compte i que no necessites aquestes agències amb preus desorbitats. Trobar i arribar a un acord amb un xofer és senzill, t'ho agrairà, i si a més estableixes una bona relació s'esforçarà en que les excursions siguin tranquil·les, profitoses, personalitzades i inoblidables. D'altra banda, recorda que descendeixes d'exploradors, de descobridors i, que, en aquesta vida, com diu el refrany: «Qui no s'arrisca no passa la mar».





Cràter de l'Ngorongoro. Fotografia: JL Meneses





L'àrea del Ngorongoro, declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO el 1979, és un espai protegit d'uns nou mil quilòmetres quadrats en què trobaràs, envoltats d'uns paisatges amb una flora variadíssima, descendents dels passatgers de l'arca de Noè campant pels seus furs i el lloc en què el mico es va fer home, o dona, no se'm vagi a enfadar la ministra. Fa més de tres milions i mig d'anys que el nostre parent, el "homo habilis" va deixar empremtes de la seva existència a la gola d'Olduvai a pocs quilòmetres del cràter del Ngorongoro. Van ser la doctora Mary Leakey i el seu marit els que, allà pels anys trenta, van iniciar treballs de recerca sobre l'evolució de l'espècie humana a la zona. Anys més tard, van trobar el crani i restes fossilitzades de quatre individus, al costat de petjades que indiquen que es desplaçaven sobre els seus peus i estris de pedra elaborats per tallar o defensar-se dels depredadors. Si els canvis climàtics van fer baixar els micos dels arbres per buscar aliments, la necessitat de sentir-se segurs va donar lloc a l'aparició de les primeres conductes hàbils per resoldre els problemes quan posaven els peus sobre terra. Va ser aquesta capacitat de realitzar amb èxit una tasca amb les mans la que els va fer humans. Amb el pas dels anys referma la posició vertical, es desplaça amb major facilitat i perfecciona els instruments utilitzats pel seu antecessor, convertint-se en el "homo erectus": explorador, descobridor, caçador .... De herbívor passa a carronyer i posteriorment a carnívor i, com a conseqüència d'una alimentació més completa, la mida del seu cervell augmenta donant lloc a l'aparició de conductes intel·ligents, les del "homo sapiens".





Gola d'Olduvai. Fotografia: JL Meneses





El cràter del Ngorongoro, d'uns dos-cents cinquanta quilòmetres quadrats d'extensió i amb parets de més de cinc-cents metres d'altura, es va formar després d'explotar fa tres milions d'anys. En el seu interior es troben boscos, llacs i pantans, zones de pastura i terres àrides per les que pots moure't i observar de prop a animals de totes les espècies: lleons, elefants, búfals, rinoceronts, hipopòtams, zebres, gaseles ..., voltors i àguiles, a més d'altres aus al costat del preciós llac Magady. Les girafes, al no trobar suficients fulls d'acàcies, el seu menjar favorit, conviuen amb altres animals en els parcs propers com el de Tarangire o el d'Arusha. Al vídeo elaborat per a aquest nou article es poden veure algunes de les espècies esmentades, així com la diversitat d'arbres i una infinitat de flors silvestres que, sobretot a la primavera, configuren un paisatge paradisíac que acarona els sentits. El cràter del Ngorongoro és l'Arca de Noe, més de trenta mil animals de diferents espècies conviuen en pau i harmonia entre ells i amb els pastors massai. Els únics que alteren l'ordre són els caçadors furtius que, aprofitant la foscor de la nit s'introdueixen en aquests parcs per proveir-se de pells, banyes, ullals i de tot allò que poden vendre en els mercats en què el "homo sapiens" es fa el ximple i mira cap a un altre costat. Recentment el govern tanzà ha posat en marxa un programa per protegir els elefants i poder actuar en temps real contra els caçadors furtius. Segons el Fons Mundial per a la Naturalesa, cada any són abatuts a l'Àfrica uns vint mil elefants per extirpar els ullals.





Parc Nacional de Tarangire. Fotografia: JL Meneses





Com he esmentat anteriorment, deu o quinze dies et permeten visitar altres llocs sense llargs desplaçaments. Els quilòmetres, no són el mateix quan es condueix sobre l'asfalt que per carreteres o camins de terra i en ocasions entollats i enfangats. Alguns llocs són de difícil accés per a segons quina edat, com al cràter Oi Doinyo Lengai, un volcà actiu que els massais anomenen "la muntanya de Déu", però la majoria és un caminar perfectament assumible i val la pena ja que les imatges s'introduiran en el teu cervell donant-te glòria a perpetuïtat. Una altra d'aquestes meravelles és el cràter de l'Olmoti, a tres mil metres d'altura, on els massais solen portar a pasturar els ramats; el Empakai amb el seu profund llac al cràter, a cinquanta quilòmetres del Ngorongoro, on només es pot accedir a peu i amb un guia armat com al parc d'Arusha; i per descomptat, el llac Natrón, on es reuneixen milers de flamencs i on només pots accedir acompanyat per un guia massai. Les seves aigües vermelloses i amb un alt contingut en sodi i sal, fan que els animals que moren allà quedin petrificats.





Poblat massai. Fotografia: JL Meneses





En aquest entorn i a les seves proximitats habiten els massais al costat dels animals que hem esmentat. El poble massai és originari de l'antiga Núbia, a la Vall de Nil, i s'establen al nord de Tanzània fa al voltant de cinc segles. Era un poble guerrer, però el temps i les circumstàncies els ha convertit en pastors. Estan autoritzats pel govern a viure en l'àrea del Ngorongoro, són uns cinquanta mil, encara que també hi ha molts altres que abandonen l'àrea i viuen a Arusha i altres localitats exercint diferents oficis. El poblat massai té forma circular i les barraques que el conformen estan fetes de fang i fems. Una tanca exterior formada amb acàcies de grans espines els protegeix dels animals salvatges. La seva organització és jeràrquica, sent els homes majors els que conjuntament lideren el grup. Són polígams i poden casar-se amb totes les dones vulguin sempre que tinguin bestiar per mantenir-les. Les dones es preocupen dels fills fins que a l'entrar en l'adolescència superen la prova de la caça del lleó, encara que avui dia a causa de la normativa d'àrea només poden simular la caça. Passada aquesta edat es dediquen a la pastura i se'ls pot veure conduint bestiar, molts d'ells proveïts d'una esmolada llança, per l'àrea del Ngorongoro.





Masáis. Fotografia: JL Meneses





Més de milió i mig de turistes visiten a l'any Tanzània i els diners que aporten serveix, en part, per finançar la conservació d'aquesta àrea única al món. Malauradament el coronavirus ha fet tancar fronteres, restringir visats, establir quarantenes a més d'altres restriccions, afectant de manera severa la indústria turística. Moltes empreses han desaparegut, en altres ha disminuït significativament l'activitat, s'ha generat atur i com a conseqüència d'això, una població que ja és pobre ha incrementat el seu nivell pobresa. Per si això fos poc, en el cas de Tanzània i en general a tota Àfrica, els experts temen que els animals amenaçats pels caçadors furtius i en perill d'extinció puguin convertir-se, al disminuir el turisme i la vigilància, en víctimes col·laterals de la pandèmia.





Dit això, vull acomiadar-me amb una visió optimista del futur perquè, tot i que el dia de la marmota ve a visitar-nos cada vegada que sona el despertador, l'ésser humà ha anat superant dificultats al llarg de tota la seva existència i adaptant-se a les noves circumstàncies per més difícils i complicades que hagin estat. Estic convençut que després d'aquesta tetraplegia espàstica postpart provocada pel "homo virus malignus", tornarà a sortir el sol i hi haurà un renéixer dels valors, de la cultura i el coneixement que farà possible seguir caminant des de l'eternitat fins a l'eternitat.