El missatge xifrat del paracaigudes del Rover Perseverance

Els enginyers de la NASA van crear un patró molt curiós i enrevessat en les franges taronges i blanques del paracaigudes de niló de 21 metres per poder veure com s'anava movent i orientat durant el descens de Perseverance al Planeta Vermell. Un dels enginyers anomenat Ian Clark va tenir la idea d'usar un codi binari per amagar un missatge ocult:





Paracaigudes de el rover Perseverance desplegat. Crèdits: NASA / JPL





El missatge ocult era el següent: "Dare Mighty Things" en castellà "Atreveix-te a coses poderoses". Aquesta és una frase mítica realitzat per l'expresident dels Estats Units Theodore Roosevelt i un missatge que adorna moltes de les parets de la seu de la missió del JPL a Pasadena, Califòrnia. El missatge xifrat a part d'aquesta frase també incloïa coordenades GPS a un lloc a només 3 metres de el centre de visitants del JPL: 34 ° 11'58 "N -118 ° 10'31" W.





Aquí teniu la solució facilitada per la NASA a aquest enrevessat conjunt de franges de colors:





Solució missatge xifrat de l'paracaigudes de el rover Perseverance. Crèdits: NASA / JPL





Per descomptat que els enginyers d'aquesta històrica missió són força enginyosos, de fet segurament hauran moltes sorpreses i missatges acord el rover vagi desplegant tots els seus equips i comenci a realitzar els seus primers passejos pel planeta Mart.





Un objectiu clau de la missió de Perseverance a Mart és l'astrobiologia, inclosa la recerca de signes de vida microbiana antiga. El rover caracteritzarà la geologia de la planeta i el clima passat, aplanarà el camí per a l'exploració humana del Planeta Vermell i serà la primera missió a recol·lectar i emmagatzemar roques i regolits marcians.