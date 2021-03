“ESCAC I MAT”, Ministra

Les jugades d'escacs sempre són a llarg termini. I el món, encara que vostè no ho sàpiga Sra. queerministra, és un tauler d'escacs.

















Només calia observar-los des dels començaments per a veure que vostès no tenien cap agenda feminista. Va començar a Sol, quan es va arrencar la cèlebre pancarta de “La revolució serà feminista, o no serà”. Va continuar quan en el seu “adanisme” van considerar, des dels seus diferents mitjans subrogats, que les lluites feministes, abans de la seva aparició estellar, es reduïen a unes poques línies obviant des de la mítica revista“Vindicació” a les lluites per i des dels serveis de salut sexual i reproductiva i tants altres drets aconseguits amb la lluita de les dones feministes, abans que vostès arribessin per a dir que tot era casta.





Després van venir aquests cursets d'estratègia política on la Sra. Bescansa qualificava l'avortament de “paquet polític”. I, finalment, van arribar les llistes planxa i altres estratègies patriarcals per a eliminar a tota feminista que estigués en cercles i càrrecs. A Catalunya ho van practicar fins a gairebé l'extinció. Així, van poder posar en marxa l'estratègia de l'agenda neoliberal on l'explotació sexual i reproductiva, sumades a la misogínia que amaguen les idees de la Sra. Butler, es van disfressar de ”lliure elecció” per a ser venudes com a progressistes i continuar afermant el sistema patriarcal.





Van pensar que dominaven el tauler de joc, que tenien totes les peces controlades. Van creure que dominaven tots els peons. Però els peons, eren peones. I creien, fermament, en canviar les coses. Ho vaig comprovar quan vaig intervenir en un cicle de cursos d'estratègia política per als seus càrrecs electes.





I es va moure l'alfil. Li van fer lliurament de la cartera d'Igualtat. A partir d'aquest dia les peces es van preparar perquè succeís “un Gallardón”. No vagi a creure ara que el món es va confabular contra vostè. No, vostè, Sra. queerministra, tenia tots els ingredients per a revoltar al Feminisme. Vostè sola ha aconseguit arribar fins aquí. Ha traït a les dones. Ha intentat esborrar tots els problemes actuals que les dones denuncien i ha exercit de braç incorrupte del patriarcat. I ho ha fet amb una frivolitat esbalaïdora. Des de pastissos d'aniversaris, projectes “urgents” de llei que res tenen a veure amb els problemes reals del carrer, fins a reunions de influencers. I mentrestant, la justícia patriarcal continua negant protecció a nenes abusades pels seus pares, “les manades” continuen violant a nenes i dones perquè la seva educació sexual és la pornografia, i el terrorisme masclista assassina dones.





Algú entre la seva cort de palmeres hauria d'haver-li aconsellat no donar entrevistes. En cadascuna d'elles ha mostrat la seva ignorància. L'última, el diumenge 7 de març. En ella, entre altres barbaritats, arriba a dir que no fa falta ser d'esquerres per a defensar el lliure mercat, al mateix temps que advoca per controlar els mitjans. Semblaria que vostè està molt d'acord amb les opinions vexatòries que emet el seu vicepresident consort cap a les periodistes en particular i cap als mitjans en general.





Ha demostrat vostè ignorar quines són les obligacions dels qui estan en política i que tenen un càrrec perquè la ciutadania els presta el seu vot. La seva prepotència es demostra a nivell familiar quan en xarxes socials es dediquen, a l'uníson, a bloquejar i a impedir que la gent els pugui respondre.





El súmmum de la seva ignorància va ser mostrar que ni tan sols coneix les lleis vigents al seu país quan es va referir a la mutilació genital femenina per a incloure-la en el seu projecte de llei, ignorant que ja està tipificada com a delicte en el Codi Penal d'aquest país des del 2003. En un altre país això seria motiu de cessament.





La indignació feminista que vostè ha suscitat, seguint el que li marca el seu vicepresident consort ferm defensor d'esborrar a les dones com a subjecte polític del Feminisme, ha anat forjant moviments de totes les peces del tauler. Han sorgit amb força organitzacions com a Aliança Contra l'Esborrat de les Dones, Confluència Feminista, assemblees i plataformes Abolicionistes. Torres i cavalls que vostè ha ignorat. Va creure que el sigil amb el qual s'havien colat conceptes de la misogínia neoliberal en les lleis autonòmiques, que esborren drets de les dones i impedeixen el lliure desenvolupament psicofísic de les criatures, li deixava la via lliure per a continuar amb la seva fosca agenda antifeminista.





Aquest cap de setmana va arribar el torn dels peons. Bé, de les peones. I les dones feministes del seu PODEMOS, van fer públic un Manifest “En Podemos también hay Feministas” on mostren la seva indignació per estar impedint el debat intern i públic amb la mal anomenada “Llei Trans” que esborra a les dones, consagra els més rancis estereotips sexistes assignats al rol de dona i no defensa a les persones transsexuals que, d'altra banda, tenen els seus drets reconeguts per llei en aquest país.





Una hores més tard va arribar el Manifest de les dones feministes d'IU “Retomar el Feminismo”. La resposta de su Podemos ha estat la de començar a cessar de militància, esborrar dels cercles, expulsar dels xats. El que podríem classificar com un clar exemple d'allò que criticaven vostès a la suposada casta.





Les signatures de les braves feministes de Podemos continuen avui creixent. Ahir verificades eren ja 1639 en menys de 48 hores.





Les dones, fins i tot aquelles que no es reconeixen feministes, saben que els estereotips sexistes cal abolir-los i que els drets democràtics que ens fan ciutadanes són el producte de moltes lluites i cal defensar-los sempre.





Sra. Ministra li han fet “ escac i mat”. Avui és 8M. El millor acte feminista de la seva vida serà dimitir. Si continua allargant el joc igual el seu cessament arrossega a qui mai hauria d’haver estat vicepresident, sent vostè ministra…