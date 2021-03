Reyes Maroto assegura que el passaport sanitari pot estar disponible al maig

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha afirmat que el passaport sanitari o certificat digital pot estar disponible al mes de maig.





Reyes Maroto - EP





Així ho ha manifestat al programa 'Espejo Público' d'Antena 3, on ha assenyalat que "el Govern treballa per ser pioners i tenir el passaport sanitari com més aviat millor".





La titular de la cartera de turisme ha destacat que el passaport sanitari permetrà una "mobilitat segura" a les persones que hagin passat el coronavirus.





Això, sumat a les persones que puguin viatjar amb PCR, vol dir que "hi ha instruments per poder moure que no només impliquen que un estigui vacunat".





OPTIMISME PER ALS PROPERS MESOS





Actualment, hi ha 4,8 milions d'espanyols vacunats amb la primera dosi i 1,4 milions amb la dosi completa.





A més, la ministra ha confirmat que aquesta setmana s'aprova la vacuna de Janssen i hi ha comprades 5 milions de dosis de la vacuna de Pfizer, que arribarà a l'abril.





Per tant, Maroto confia que entre el 30% i el 40% de la població estigui vacunada al mes d'abril, gràcies als quatre tipus de vacunes autoritzades.





Sobre els viatges de l'Imserso, Maroto ha avançat que el Govern pretén accelerar el procés administratiu per poder avançar la reobertura d'aquests viatges a l'estiu.





"Estem treballant per poder tenir el programa llest i seria molt important poder avançar-lo. Si es donen les condicions, és possible", ha afegit.





FITUR I MOBILE WORLD CONGRESS





Pel que fa a Fitur i Mobile World Congress, Maroto ha assenyalat que se celebraran d'una manera diferent, combinant una fira digital i presencial.





"El més important és celebrar aquests esdeveniments, perquè suposen el reinici d'un sector, el turisme congressual", ha destacat.