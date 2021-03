Una estrella de TikTok anima els seus seguiddoras a seduir senyors grans per aconseguir "una operació de pits gratis"

Té 107.500 seguidres en TikTok i presumeix d'haver assotat a un senyor de 80 anys per aconseguir una operació de pits gratis. Es tracta de Hannah Foran, un tiktoker americana de Bristol (Tenesse). Publica a través del compte @parishiltonslefttitty .













En una sèrie de vídeos que comencen amb la frase: "Està bé, a la merda, un cop ...", la jove universitària ha revelat una sèrie de secrets de la seva vida a l'estil d'una nina Barbie, inclòs que va deixar que la assotés un pensionista de 80 anys per assegurar-se una operació de pits gratis. El jove de 23 anys va explicar: "Està bé, collons, un cop vaig assotar a un home casat amb un pal de fusta i amb un tanga rosa per aconseguir una operació de pits gratis".





La seva confessió va obtenir més de 840.000 m'agrada i els fanàtics la elogien per ser un "icona". Ella se sent orgullosa de considerar-se una noia "bimbo", un malnom que els nord-americans fan servir despectivament per referir-se a les dones atractives però sense intel·ligència. "Les bimbos poden obtenir molts obsequis divertits quan manipulen als vells i sugar Daddies (paraules per referir-se a les persones d'avançada edat que surten amb joves)", assegura Foran en els seus vídeos. Anima els seus seguidors "xantatge als 'sugar Daddies' perquè els donin pintallavis llavis gratis".





Hannah se sent orgullosa per haver abandonat la universitat per esdevenir una "tonta de temps complet". Ara dedica la seva vida al que ella descriu com "estafar vells i rics".





Ella afirma en els seus vídeos de 'Bimbo Nation' que la seva generació està recuperant el significat de la paraula 'bimbo' i millorant-lo: "La Generació Z hem redefinit el seu significat. Ja no és una paraula bruta amb connotacions negatives", assenyala.