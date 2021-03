Troben una tortuga mossegadora potencialment perillosa a la costa de Huelva

Pixabay





Els agents de Medi Ambient (AMA) de la Junta d'Andalusia a Huelva estan investigant el descobriment d'una tortuga mossegadora a El Portil, Huelva. L'exemplar, d'aproximadament mig metre de longitud, és d'una espècie exòtica perillosa per als humans.





Aquesta espècie de tortuga és coneguda per la força que posseeixen en les seves mandíbules. Gràcies a ella, poden caçar animals com aus, mamífers o rèptils. Per això està prohibit tenir-les, ja que es consideren animals potencialment perillosos segons el Decret 42/2008, pel qual es regula la tinença d'animals d'aquestes característiques.





Els agents van traslladar la tortuga al Centre de Recuperació d'Espècies Amenaçades (CREA-CEGMA) 'Aiguamolls de l'Odiel'. Allà van investigar si podien trobar el propietari, ja que pensen que la tortuga ha pogut escapar-se o ser alliberada per ells. No obstant això, s'han trobat que no té microxip i no tenen forma d'identificar els seus amos.





Atès que el fet que aquest animal es trobi en una zona no habitual és una amenaça per al medi ambient i la biodiversitat, la tortuga serà traslladada al zoològic.