Els conills que 'fan el pi' a Tik Tok tenen un problema genètic

R. Cavignaux





Últimament els usuaris de Tik Tok pugen molts vídeos d'animals a la xarxa social. En les últimes setmanes hem pogut veure vídeos de conills 'fent el pi', però no és una cosa apresa sinó que és un problema en els seus gens.





El 1935 ja es coneixia l'existència d'aquests conills, que en principi es creia que pertanyien a una espècie curiosa dels mateixos. De fet, el veterinari Etienne Létard va dir que "es desplaçaven exactament com un equilibrista humà es mou sobre les seves mans".





No obstant això, això que a priori pot semblar graciós si es pensa que és un truc après per aquests animals, no ho és. En realitat, aquests conills reben el nom de conills sauteur d'Alfort a causa del lloc en què els van estudiar. I tenen un problema que fa que, quan estan quiets, puguin donar suport a les quatre potes a terra. No obstant això, no poden fer el mateix quan volen moure.





Les potes del darrere d'aquests conills no els serveixen per impulsar-se. Per tant, això és una dificultat que aquests animals tenen en el seu dia a dia. No poden saltar ni córrer ràpidament quan volen jugar, anar a per menjar o fugir d'un perill. Per tant, la seva vida corre perill en moltes ocasions.