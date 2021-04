El Baix Llobregat ofereix 50 propostes per gaudir en Setmana Santa

Consorci de Turisme del Baix Llobregat









El Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquesta Setmana Santa una campanya per gaudir en família de més de 50 propostes turístiques. Aquestes activitats són molt variades i s'emmarquen dins de sectors tan amplis com la gastronomia, la cultura o la natura.



Entre totes elles, destaquen les representacions de les Passions d'Esparreguera i d'Olesa de Montserrat, ja que totes dues estan declarades Festa d'Interès Turístic Nacional. Però també es pot visitar la Colònia Güell, conèixer la Cripta Gaudí o recórrer els Espais Naturals de Delta de Llobregat.



A més d'aquestes propostes, s'ofereixen moltes altres que es poden consultar a la pàgina web del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Entre elles, hi ha la oportunitat de gaudir del menjar del Baix Llobregat a algún restaurant de la comarca, de descansar en un dels allotjaments de la zona o de visitar la fàbrica d'Estrella Damm situada al Prat de Llobregat.



Algunes d'aquestes activitats requereixen la compra d'una entrada, que es pot adquirir també al web del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.



Per descomptat, tant aquestes com la resta d'opcions es duran a terme amb totes les mesures de seguretat pel Covid19. Per tant, es podrà gaudir amb amics o familiars d'activitats turístiques segures.





Unes activitats que formen part d'una campanya turística elaborada per promocionar els atractius del Baix Llobregat, rebre nous visitants i reactivar l'activitat econòmica de la comarca.