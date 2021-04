Descobreixen que una popular youtuber japonesa és un senyor amb perruca i pits postissos

Youtube





A Internet no és recomanable fiar-se de les aparences. Aquesta és una dura lliçó que han après els seguidors de azusagakuyuki, un influencer coneguda per viatjar en moto per Japó. Segons recull Gizmodo, els mitjans de comunicació nipons van descobrir que la popular youtuber era en realitat un senyor de 50 anys que utilitzava l'aplicació per convertir la seva cara a la d'una dona.





El cap de l'estafador era aconseguir diners dels seus seguidors prometent sexe. La seva estratègia va funcionar, ja que en només tres mesos el seu compte va aconseguir passar la barrera dels 20.000 subscriptors. Des que es va descobrir l'engany, n'ha perdut alguns, però s'ha compensat amb els seguidors que ha aconseguit en la resta de món.





Els vídeos mostraven a una dona fent exercici a la nit. La distracció era clara: en la majoria dels plànols s'enfoca als pits postissos. El vídeo més vist d'aquest Youtuber mostrava els seus pits falsos rebotant mentre corria.