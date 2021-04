Durant el casament del seu fill, una mare s'adona que la seva nora és la seva filla perduda

El passat 31 de març, una feliç parella celebrava el seu casament a la ciutat xinesa de Suzhou quan de sobte la seva vida va canviar per complet. La mare del promès va descobrir aquell dia que la seva futura nora era realment la seva filla a la qual havia perdut fa molt de temps.





La mare va reconèixer a la jove per una marca de naixement en la seva mà i va preguntar als pares de la núvia si era adoptada. Els pares, sorpresos perquè mai havien explicat a ningú l'adopció de la seva filla, van confirmar les sospites de la dona, que va explicar que la seva filla es va perdre quan era petita i mai més havia tornat a saber d'ella.





Quan es va assabentar, la núvia va posar a plorar i va explicar que conèixer la seva mare biològica l'havia fet "més feliç" que el seu casament, segons el diari Oriental Daily News.





Però de cop i volta un altre gran interrogant va pesar sobre els nuvis, que es van preocupar sobre el seu futur. I és que, sent germans no podien casar-se. Però de cop i volta, la mare del promès explicar que, després de perdre a la seva filla, va decidir adoptar un nen. Així doncs, com no havia parentiu entre ells, la parella va poder casar-se.