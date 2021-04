Un zoo fa passar a un cadell per la cria d'un lleó africà

Un zoològic xinès va tancar en una gàbia a un cadell de Golden Retriever simulant ser la cria d'un lleó. El zoo anunciava que en aquesta gàbia hi havia una cria de lleó africà. No obstant això, un dels visitants va identificar al cadell i va gravar un vídeo que no va trigar a fer-se viral a les xarxes socials.





El vídeo arrenca amb un primer pla d'una placa amb una imatge d'un lleó ia continuació veiem com un cadell de Golden Retriever es passeja sol per la gàbia on hauria d'estar el felí.









Molts visitants ni es van qüestionar la figura del "fals lleó" i fins i tot van arribar a fer-se fotografies amb ell. No obstant això, la persona que va compartir el vídeo ha denunciat a centre zoològic per una estafa, ja que aquest últim anuncia la cria de lleó com una de les seves principals atraccions.





En la seva defensa, el zoo va assegurar que era un error i que en aquesta gàbia havia viscut un lleó però que no havien retirat la placa quan l'animal va ser traslladat. Pura coincidència ...