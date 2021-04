Veneçuela: eleccions o cursa d'obstacles

Actualment hi ha un ambient electoral a Veneçuela com a conseqüència de la convocatòria oficial a un procés d'elecció de Governadors i alcaldes, a realitzar-se de manera avançada, aquest mateix any, enmig de la pandèmia de Covid-19.





Home passejant al costat d'un mural a Veneçuela





Després de d'haver adquirit irregularment el control de l'últim bastió de la democràcia que va ser l'Assemblea Nacional (Parlament) el govern se sent encoratjat, ja que si sumem a això la designació en portes d'un Consell Nacional Electoral (CNE) espuri i tenint ja a les seves mans a la Sala Electoral del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ), màxima instància de decisió sobre el tema, el camí cap al control total del procés d'eleccions i dels seus resultats, sembla estar assegurat.





Estem, doncs, davant d'un procés de Col·lusió o Situació de Camp Minat que es presenta ... "quan una de les parts s'organitza per perjudicar a les altres. Es tracta de martingales en què s'acorden prèviament i es calculen amb fredor, els beneficis que seran perjudicials per a tercers no advertits. Freqüentment es caracteritza per la conformació d'associacions il·legals, convenis lleonins, pactes espuris, acords de cúpules i expressions d'abús de poder ", (definició de llibret).





No hi ha dubtes sobre que el govern sap exactament el que vol i per on va. Lamentablement no podem dir el mateix de la dirigència opositora avui fracturada per la lluita d'interessos de grups, l'escassa consciència històrica i la pobra solvència ideològica.





Excepte l'únic interès que comparteix: "sortir de la dictadura i aconseguir un govern de transició cap a la democràcia", no sembla haver cap altre acord, especialment pel que fa a com aconseguir això?





Uns segueixen clamant per una intervenció externa, militar o no, que ens resolgui el problema; altres proposen i actuen amb el principi de "si no pots amb el teu enemic, uneix-te a ell"; els més assenyats (El Sr. Guaidó entre ells) mantenen la tesi que el problema és nostre i s olo amb la mobilització popular sostinguda i escalant podrem sortir airosos, encara que no descartin la negociació com a via alterna i simultània amb la pressió de la gent i el suport internacional, per obligar el govern a seure a dialogar amb serietat.





D'altra banda hi ha el poble opositor, prop del 80% de la població segons les enquestes, que viu enmig de la més gran crisi econòmica, social i política de la història nacional, agreujada per la pandèmia de Covid-19. Mentrestant, pateix, protesta, lluita per sobreviure en aquest "mar de calamitats en què naveguem", i també espera la paraula orientadora, que mai arriba, provinent dels seus líders.





Així que, per a la direcció opositora, aquest cridat a eleccions sembla més una carrera d'obstacles que un esdeveniment democràtic.





I allà sembla estar l'assumpte principal. La dirigència opositora s'ha desintegrat, en principi com a conseqüència de les seves pròpies contradiccions, però a més per la sistemàtica repressió, intimidació, coacció i suborn que el govern ha exercit contra i sobre ella.





Tanmateix, i potser en resposta a aquesta manca de lideratge, ha començat a conformar un moviment de la societat civil que ha decidit "morir amb les botes posades" abans de cedir sense lluitar els espais polítics. Així, han sorgit uns quants candidats no vinculats amb el govern ni amb els partits opositors tradicionals, entre els nombrosos postulats a conformar la nova junta directiva del CNE, i també com a candidats a algunes governacions i alcaldies. No sembla que són nouvinguts o inexperts en política i potser d'allà sorgeixi un nou lideratge.





No obstant això, s'observa també que a causa de l'escalament de la crisi econòmica i social i del conflicte fronterer amb el grup guerriller dissident de les FARC, a la frontera amb Colòmbia a sud de l'Estat Apuri, el tema electoral, al menys per al govern, sembla haver passat a un segon pla.





Així, mentre esperem a veure què passa, seguim, com des de fa ja diversos anys, amb el salari mínim més baix del món (0,95 ct de dòlar / mes), però amb els que s'han enriquit a costa de l'erari públic instal·lant bodegons amb productes en dòlars, comprant a preu vil béns immobles deixats pels migrants, i construint luxosos edificis d'oficines i mansions a llocs privilegiats. També seguim amb la moneda polvoritzada, amb la inflació tornant "sal i aigua" nostres minvats ingressos, amb l'aigua racionada a un dia per setmana en el millor dels casos, amb falles diàries en el subministrament elèctric, amb el sistema de salut col·lapsat , sense combustible per als vehicles, amb la institucions educatives paralitzades, amb la delinqüència deslligada i els assassinats i execucions extrajudicials creixent i, com si fos poc, amb un discurs agressiu per part de govern, que anuncia la possibilitat d'una guerra amb Colòmbia.