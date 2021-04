Nava Castro, directora de Turisme a Galícia: "Comptem amb que el pelegrí nacional torni quan sigui possible"

El Xacobeo, la gran promesa per a l'enlairament de l'economia gallega al que prometia ser el millor any de la seva història, ha passat de convertir-se en un actiu segur a una gran incògnita, tot i ser encara l'as a la màniga de la Xunta de Galícia i de l'turisme de país.





L'avanç de la vacunació, el "Passaport Covid", la millora de la situació epidemiològica a la resta d'Europa ... molts són els fronts oberts que encara poden fer d'aquest un gran any per a Galícia.





Galiciapress xerrada amb la directora de Turisme de la Xunta de Galícia, Nava Castro, per conèixer de primera mà la perspectiva de Govern autonòmic de cara a aquest estiu, les seves expectatives amb el Pla Nacional d'el Xacobeo i les opcions existents per a la una hipotètica obertura de la comunitat que permeti rebre de nou als pelegrins, tant nacionals com internacionals.





Nava Castro, directora de Turisme | Foto: Turismo.gal





"El Xacobeo i el Camí estan cridats a ser motors de l'impuls per a la recuperació de Galícia després d'aquesta crisi sanitària". Aquestes són les seves paraules. Estem a primers d'abril i encara no tenim un Pla Nacional de l'Xacobeo. És cert que la canviant realitat epidemiològica no ajuda a perfilar però, què espera d'aquest Pla Nacional?

El que esperem és que vingui dotat d'una quantitat pressupostària que coneguem tots i que sigui transparent, perquè efectivament el pla està bé, i de fet nosaltres havíem sol·licitat els ajuts a través del nostre president (Núñez Feijóo) ia la ministra (Reis Maroto) per mitjà del nostre vicepresident (Alfonso Rueda) per dir-los que volíem un suport de Ministeri de Turisme per aquest pla.





Van anunciar el Pla Nacional amb les directrius que havíem sol·licitat però sense dotació pressupostària, que és el més important. Què esperem? Doncs que sigui aquesta oportunitat per tornar a posicionar a Galícia, que la marca Espanya i Camiño de Santiago siguin un dinamitzador perquè la reactivació econòmica i emocional siguin una realitat.





Amb i sense Pla Nacional, l'estiu està a la volta de la cantonada i la Xunta ja està treballant en ell. Recentment, Rueda, en la inauguració del webinar 'Preparats per a o Xacobeo 2021-2022. Camiño a Galícia, Camiño Segur ', va dir que la comunitat es preparava per acollir els turistes en un missatge especialment adreçat als pelegrins. Com exposen aquesta segona meitat de l'any? Creu que pot ser encara un any molt beneficiós per a Galícia si, com s'espera, per juliol-agost arribem a la immunitat de grup?

No sé si aconseguirem aquesta immunitat de grup, però sí que som optimistes. Optimistes amb cautela. Entre tots fem una crida a la responsabilitat. La responsabilitat col·laborativa i cooperativa, perquè tots som responsables que tinguem un bon estiu.





Nosaltres estem preparats des del moment en què a través del Institut per a la Qualitat Turística Espanyola vam estar treballant des de finals de 2020 i principis de 2021 per tenir plans de contingència i manuals especials per al Camiño de Santiago, on es va treballar amb els diferents ajuntaments que travessa el Camiño i, sobretot, els d'inici i final d'etapa per estar perfectament preparats, i tota la cadena de valor que forma part dels serveis als pelegrins, que és on hi ha la formació.





A més d'això comptem amb el 'Segur Covid', que quan acabin els tancaments perimetrals estarà dirigit en cas de brot al turista nacional i internacional, a aquest pelegrí nacional i internacional, que estarà cobert. Tant per a la persona que està a l'hospital, i si per desgràcia calgués fer una repatriació estaria també coberta, sinó també per a l'acompanyant, que tindria la seva estada i allotjament cobert.









Són tantes les entitats i municipis que formen part de la ruta Xacobea que a la fi transcendeix molt més enllà de Pedrafita. Mai abans el turisme havia depès tant de la sanitat. Com és la comunicació entre les àrees de Turisme i Sanitat? ¿Atenen les preocupacions i propostes de el sector?

S'atenen, però la qüestió és que tenim en compte la desescalada. Les autoritats sanitàries sí que estan molt pendents del que se sol·licita des del sector, però sempre amb el raciocini que primer és la salut i després la desescalada. Però sí, sempre tenen en compte les demandes del sector i per descomptat d'una manera raonable que permeti l'obertura.







ASSEGURANCES PER PELEGRINS





Parli una mica més de l'assegurança proposada per a pelegrins. Quin procés han de seguir els interessats?

Procés cap. No cal donar-se d'alta. Des del moment en què són pelegrins i pelegrines, hospitalers, viatgers ... estan coberts tant si són nacionals o internacionals. Lògicament, el turista gallec ja està cobert per la nostra sanitat. Estarien coberts sense necessitat de fer res. Donaríem la informació necessària a través de les agències de viatges, dels establiments hostalers i de tot el sector turístic, però sí estarien coberts en cas de necessitat.







I només s'aplicaria en cas d'una obertura de la comunitat ...

És clar.





Perquè aquesta és una de de les grans incògnites del sector turístic: saber si l'aposta per aquest estiu ha de ser un confinament autonòmic i apostar només per un turisme interior per evitar l'entrada de visitants procedents de zones amb una situació sanitària més compromesa. Venim de constatar com l'arribada de turistes per Setmana Santa va poder posar en escac a molts municipis costaners com Sanxenxo, Baioa, A Pobra do Caramiñal o A Illa de Arousa, que van empitjorar significativament els seus nivells, i el mateix Roda va manifestar els seus dubtes sobre la possibilitat que tornin els turistes estrangers per a aquest 2021. Quin creu que hauria de ser el model de turisme amb la situació actual?

Amb la situació actual sempre serà un model de turisme amb sentit, des del moment en què si estem amb tancaments perimetrals lògicament no tindrem visitants d'altres comunitats, per desgràcia, perquè hem de mantenir la seguretat sanitària per sobre de tot.

¿Obrir la comunitat als pelegrins? Quant sigui possible; comptem que aquest turista nacional s'acosti





De tota manera, tan aviat com es pugui, perquè aquí hi ha la desescalada a través de les autoritats sanitàries, comptem amb que aquest turista nacional s'acosti. I per això estem preparats amb aquests plans de contingència, els 'assegurances Covid' i amb l'incentiu per al propi sector perquè hi hagi moviment. Amb tot, a l'ésser una destinació molt en contacte amb la natura, l'aire lliure, amb tants llocs en els quals gaudir sense necessitat d'estar tropezandote amb uns i altres, amb espai suficient per mantenir la distància de seguretat ... sincerament crec que podem tenir una oportundiad per seguir posicionant a Galícia com una destinació natural, sostenible, i sobretot en on es pot gaudir.





Ja l'any passat durant l'estiu vam ser una de les comunitats que millor comportament va tenir a nivell de turistes i esperem que aquest any sigui igual. De tota manera, confiem que aquest "Passaport Covid" o com s'anomeni ens ajudi a anar veient com és el comportament. Si podem ajudar, perquè nosaltres estem per col·laborar amb el sector i que el nostre destí i la nostra activitat econòmica sigui una oportunitat per al ressorgiment i el sentiment de pertinença i que el Xacobeo és una oportunitat d'ajuda a Galícia.





Entenc que la postura de la Xunta en aquests moment és que, quan sigui viable, obrir-se a altres comunitats.

Quant sigui possible. Per això tenim aquest contacte estret amb les autoritats sanitàries i mirant a l'detall com és el comportament.





MASCARETES EN EL CAMÍ I OCI NOCTURN





¿I estan totalment descartats per a aquest estiu els grans esdeveniments, com poden ser els festivals o concerts?

Els grans concerts hauran d'adequar-se als nous formats, però sí que hi haurà activitats culturals, festivals, musicals ... però amb format reduït. Lògicament cal tenir en compte que ara estem immersos en models de formats híbrids que permetran arribar a molta gent, com vam fer amb l'obertura de la Porta Santa, amb la qual vam arribar a un milió i mig de persones seguint l'esdeveniment amb aquest concert de Carlos Núñez. Creiem que sí es pot, però més reduït, encara que això signifiqui amb més concerts, més festivals i més prolongat en el temps.





D'altra banda, hi ha el tan esbombat tema aquests dies de l'ús de les màscares en espais a l'aire lliure en els que es pugui garantir la distància de seguretat. Algunes veus reclamen que el Camiño, com les platges, podria ser un d'aquests espais on "es faci els ulls grossos" amb l'ús de les màscares. Què opina?

Quan hi ha persones que no són convivents per descomptat que cal utilitzar les mascareta. Això va a haver de ser igual. La meva opinió és que hem de cuidar-nos i cuidar als altres. Crec que usant aquestes recomanacions no ha de impedir el gaudi. Crec que la mascareta no atabala tant com per impedir-nos això. Sempre i quan anem acompanyats. Lògicament si una persona va sola, en contacte ple amb la natura ... no sé si hauria de usar-la.

Hem de cuidar-nos i cuidar als altres. Crec que usant aquestes recomanacions no ha de impedir el gaudi







O justament aquells pelegrins que recorren la ruta amb bicicleta, per exemple.

Bé, això hauríem de veure-ho. Dependria de les condicions expresses per a esportistes. De tota manera al que estem atents és a les recomanacions de les autoritats sanitàries, que no ho fan per capritx, sinó per cuidar-nos.





Un altre tema espinós és la situació en què es troben molts negocis que, després d'emprendre grans reformes i fiant tot el seu projecte a què anava a ser el gran any econòmic de Galícia, ara no saben ni si podran reobrir o, directament, ja van la persiana per sempre. Penso per exemple en els locals d'oci nocturn i en tots els diners mobilitzat per la pròpia Xunta per donar suport a aquestes reformes. Quins passos s'haurien de seguir per garantir la millor atenció i una oferta turística potent per als futurs visitants?

En realitat, és el primer que vam fer: un pla de rescat amb ajudes directes per a aquest oci nocturn. Ara, és veritat que cap sabíem que aquesta pandèmia duraria tantíssim. Lògicament la Xunta estarà sempre atenta a les necessitats de el sector i si fos necessari un tercer pla d'ajudes amb els fons que va anunciar l'Estat que anaven a manar, per descomptat que així es farà.









La qüestió és ajudar el sector directament i després diversificar-se, actualitzar-se i donar resposta a les noves demandes. Evidentment si la gent el que vol són terrasses o complir una sèrie de requisits haurem d'estar atents. Però sempre ajudant a el sector. Si cal emprendre reformes, igual que vam obrir una ordre d'ajudes per a aquestes obres o actualitzacions, on es permetia la compra d'el material higiènic-sanitari i totes les mesura snecesarias, se seguirà fent per donar resposta a el sector.





¿EL PAPA FRANCISCO A SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA?

Tot i ser un any atípic, segueix sent Any Sant i transcendeix al turisme. Molts esperen la presència del Papa Francisco a Santiago de Compostel·la. ¿Ho veu possible, encara que sigui per 2022?

Per a aquest any molt possible no ho veig. Potser per al següent, sobretot després que fos ell l'encarregat de donar-nos la bona notícia de la pròrroga del Xacobeo fins al 31 de desembre de 2022, crec que és una oportunitat i potser vol venir aquí i poder agrair-li personalment aquesta pròrroga tan necessària. No només des del pla econòmic, cultural o turístic, sinó també per a totes aquelles persones que fan el Camiño des de l'àmbit religiós, ja que lògicament si no té l'oportunitat de passar per la Porta Santa i tenir la indulgència plenària, amb la pròrroga del 22 tindran una oportunitat extra per realitzar aquest compliment.





L'espiritualitat és molt necessària per a molts en aquests moments de crisi. No sé fins a quin punt poden estar avançats aquests contactes amb el Vaticà ...

Sempre és a través de l'arquebisbat, que són els que transmeten les sol·licituds, com també va fer el president de la Xunta amb l'arquebisbe. Es va traslladar a la seva santedat la sol·licitud de la pròrroga, així ho va manifestar i crec que el següent pas serà que l'arquebisbe, com a intermediari, pugui convidar a papa i que vingui a Galícia.