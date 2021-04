Israel reobrirà les seves fronteres a grups de turistes vacunats el 23 de maig

Fotografia de l'església de Sant Sepuclro a Israel





Tenint en compte que més de la meitat de la població d'Israel ja està vacunada i a més dotada d'una cartilla verda que acredita la seva immunització, el país ha iniciat un procés gradual de desescalada que ha permès no només obrir hotels, restaurants, piscines i gimnasos , sinó també preveure la reobertura de fronteres a l'turisme, inicialment només per a grups, a partir de l'23 de maig, tal com ha informat la titular de la cartera competent Orit Farkash-Hacohen.





Els viatgers s'hauran de sotmetre a una prova PCR abans d'agafar el vol i a un test serològic a l'arribar a l'aeroport de Tel Aviv, tot i que Israel ha entrat en negociacions amb altres països per arribar a acords que reconeguin un certificat de vacunació i elimini la necessitat de passar una prova de serologia.





Cal destacar que els viatges individuals han quedat posposats per a una segona fase, de la qual encara no s'ha fixat la data d'inici.