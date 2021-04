Els hotels de la Costa Daurada continuaran tancats malgrat l'obertura comarcal

L'aixecament de el tancament comarcal és una bona notícia, és un pas més per a la reobertura, però només és el primer pas. Els hotelers trigaran a reaccionar. Perquè un dels factors clau per pensar en una reobertura sostinguda en el temps és la vacunació.





El retorn dels viatges de l'Imserso és una bona notícia per al sector / @Wikipedia









Per al sector si la vacuna s'estén ràpidament i el sistema sanitari aguanta bé, això pot ajudar que els mercats internacionals guanyin confiança cap a la Costa Daurada. Per això afirmen és important guanyar confiança sanitària. Cal fer-ho i comunicar-ho.





D'altra banda, el sector hoteler de la Costa Daurada ha rebut amb satisfacció l'anunci de la ministra de Turisme, Reis Maroto, sobre el retorn dels viatges de l'Imserso, dirigits a persones de la tercera edat, aquest any. Tot i que l'Imserso a la Costa Daurada no té un gran impacte durant la tardor. Atès que cada euro invertit per l'Imserso es transforma en 1,66 euros i, per tant, el sector aposta perquè el govern ampliï el programa.