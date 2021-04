Confonen un consolador amb una granada de la Segona Guerra Mundial

Una dona va sortir a córrer una per bosc d'Alemanya per fer esport però una troballa inesperada va fotre la seva jornada esportiva: creia haver trobat una granada de la Segona Guerra Mundial. La jove va avisar la policia alemanya perquè desactivessin l'artefacte, però al final res va ser el que semblava.





POLICIA DE PASSAU





El que realment va trobar la dona que feia esport al bosc de Sonnen, a Passau, va ser un gran consolador. Els experts que van arribar al lloc van comprovar aviat que tot es va tractar d'un malentès: a la borsa, a més de la suposada magrana, havia preservatius i gel lubricant.





"La recerca a internet va confirmar les sospites. En efecte, hi ha joguines sexuals en forma de granades de mà. I d'això es tracta el que trobem aquí", va assegurar la policia.







Ja han passat 75 anys des del final de la Segona Guerra Mundial, però el descobriment d'artefactes explosius segueix sent freqüent a Alemanya. Cada any les autoritats desactiven al voltant de 5.500 bombes i tones d'altres municions. En ocasions, han de buidar barris sencers per realitzar les detonacions.