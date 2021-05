Madrid celebrarà FITUR del 19 al 23 de maig amb el lema "Tourism is back"

Les cada vegada millors perspectives sobre la contenció i fins i tot la progressiva superació de la pandèmia del covid-19 permeten pensar en una recuperació de l'activitat turística i la Fira Internacional de Turisme de Madrid aposta per això amb la celebració d'una nova edició d'aquest esdeveniment que tindrà lloc al recinte firal Juan Carlos I del 19 al 23 de maig sota el tema lema adoptat "Tourism is back".





Per tal d'oferir les màximes garanties a expositors i visitants, IFEMA ha adoptat totes les mesures necessàries des del punt de vista sanitari. A l'objecte de maximitzar la seguretat i de delimitar un espai ultra segur per al desenvolupament de la major convocatòria de la indústria turística mundial, els representants de la institució firal han explicat que, a més de l'obligatorietat de les proves PCR en origen i els tests ràpids in situ, s'ha desenvolupat un protocol que reuneix totes les mesures necessàries per ordenar el flux d'assistents i la seva mobilitat; establir els controls d'aforament, les distàncies de seguretat, l'eliminació de contacte directe mitjançant el registre digital, i la incorporació de les últimes tecnologies per a la seguretat sanitària i el recompte d'assistents, i molt especialment per a la renovació de l'aire en pavellons.





La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme Reis Maroto ha dit que "la celebració de FITUR és una bona notícia perquè permet mostrar al món que Espanya és sinònim d'una destinació de qualitat i segur. A més, FITUR serà un aparador global per debatre sobre iniciatives com els passaports sanitaris, els corredors turístics, les proves diagnòstiques, etc. però també representa una fita per al sector turístic que afronta un 2021 amb optimisme per l'arribada de les vacunes que ofereix un horitzó per a la reactivació del sector ".

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern d'Espanya i les administracions i organismes implicats en la celebració d'aquesta gran fira internacional de turisme, busquen rellançar el Turisme a nivell global i consolidar a Espanya com un prescriptor de turisme segur.