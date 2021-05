Denuncien per publicitat enganyosa a una agència que ofereix un viatge a Rússia per vacunar

FACUA-Consumidors ha denunciat a l'agència de viatges ICU Viatges per la publicitat enganyosa d'un viatge a Rússia amb la finalitat de vacunar amb la Sputnik V. Les denúncies han estat presentades davant la Direcció General de Comerç i Consum i la Direcció General de Turisme de la Comunitat de Madrid.





ICU Viatges oferta a la seva pàgina web el Tour Immunologia Sputnik V des 1.350 euros, que consisteix en la realització de dos viatges a Rússia de tres dies cadascun perquè els viatgers rebin les dues dosis de la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada en aquest país -VACUNA que no ha estat aprovada a la Unió Europea per l'Agència Europea del Medicament- i el corresponent certificat de vacunació en rus i anglès.





Vacuna Sputnik @ep





L'agència indica que "fer la reserva requereix un dipòsit de 375 euros per persona (no reemborsable). Tot seguit vam sol·licitar la invitació mèdica. La carta d'invitació tramitada davant el Ministeri d'Interior sol trigar uns 8-10 dies laborables. El segon viatge per rebre la segona dosi de la Sputnik V serà 20 dies després del primer viatge. el visat i l'assegurança ja es van pagar en el primer viatge i no cal tornar a pagar per al segon viatge ".





Així, la publicitat del tour fa referència a la intervenció de les autoritats russes a l'hora de viatjar a país i rebre les dosis de la vacuna.





En aquest sentit, el programa de Cuatro Tot és mentida va contactar amb ICU Viatges en relació a aquest tour. Un responsable de la companyia va indicar al mitjà que "qualsevol persona pot anar, cap problema". En relació a si és legal el viatge per obtenir les dosis, l'agència ha indicat que "Rússia no té res a veure amb Espanya. És Rússia qui ofereix aquest servei".





L'ambaixada russa desmenteix l'agència





Posteriorment, aquest programa va contactar amb l'agregat de negocis de l'Ambaixada de la Federació Russa a Espanya, Dmitry Sokolov, que va desmentir les afirmacions de ICU Viatges a l'afirmar que "l'agència no ha parlat amb nosaltres i no tenim cap informació sobre els contactes de aquesta agència amb el Ministeri, i cap aclariment del Ministeri de l'Interior de Rússia ".





"Els viatges d'estrangers a Rússia són molt restringits i el règim que funciona és molt semblant a l'acord de Govern d'Espanya. Només es tracten casos excepcionals, familiars molt propers, etc.", va assenyalar Sokolov en l'entrevista, on també va traslladar que només s'està vacunant a persones espanyoles que treballen a la Federació Russa.





publicitat enganyosa





Davant d'aquesta situació, FACUA ha denunciat a ICU Viatges per publicitat enganyosa en relació al Tour Immunologia Sputnik V, a l'haver negat la pròpia Ambaixada russa qualsevol contacte o autorització a l'agència perquè es vacunin les persones que realitzin el viatge.





Així, l'associació recorda que l'article 5 de la Llei de competència deslleial indica que "es considera deslleial per enganyosa qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que, tot i ser veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error als destinataris, sent susceptible d'alterar el seu comportament econòmic ", si afecten aspectes com" les característiques principals del bé o servei, com ara la seva disponibilitat, beneficis, riscos, execució, utilització o especificacions ", entre altres.





De la mateixa manera, l'article 13 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix com una obligació dels empresaris "retirar, suspendre o recuperar dels consumidors i usuaris, mitjançant procediments eficaços, qualsevol bé o servei que no s'ajusti a les condicions i requisits exigits o que, per qualsevol altra causa, suposi un risc previsible per a la salut o seguretat de les persones ".





A més, la Llei 11/1998, de 9 de juliol, de Protecció dels Consumidors de la Comunitat de Madrid, considera com a infracció "l'incompliment del deure de veracitat informativa o publicitària" en la prestació de serveis "de manera que se'ls atribueixi qualitats, característiques o resultats ", entre d'altres, que" difereixin dels que realment tinguin o puguin obtenir-se ", així com" tota la publicitat que, de totes maneres, indueixi o pugui induir a error a les persones a les quals es dirigeix " .