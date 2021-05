Mekong, el riu de la vida i dels sis noms pel qual va navegar la mort

Un amic de la infància amb set noms: Ciriaco, Jesús, Del Miracle, Norberto, Sebastià, Blanes, Tort, va sacsejar l'arbre amb força i vaig caure com a fruit madur. Vaig aprendre, entre d'altres coses, que de l'experiència s'aprèn; que la distància més curta entre dos punts és la línia recta; que el trajecte més llarg no dura tota l'eternitat; o que, salvar el cap és millor que fracturar el pisiform del canell. Encara sort, que sempre hi havia un Àngel que solia socórrer en tot el que podia, encara que, en aquesta ocasió, només estirés de la meva mà amb una corda mentre el doctor Savala s'entretenia recol·locant els ossets en el meu canell.





Recordant aquest fet sota el sol i l'ombra d'un auró japonès es va obrir pas entre els embullats circuits de la meva memòria el meu viatge pel Mekong, un riu batejat amb sis noms, un per cada país que passa. Però el Mekong no s'està de xerrameques i, aliè a noms, fronteres i altres caciqueries, descendeix des dels cims més alts del món, de vegades amb empenta, de vegades serè i moltes altres com li dóna la gana, fins als mars on solen anar els rius a morir en pau, encara que, de vegades, ni morir en pau el deixen al riu.





No calia donar-li més voltes, em vaig aixecar prest i amb l'ombra adherida a l'esquena i amb el "Kong, Kong ..." del tambor tibetà brunzint a les meves orelles, vaig pujar trenta graons fins a les golfes de casa recordant el riu de la vida i dels sis noms pel que va navegar la mort.

Mapa de riu Mekong. Figura: JLMeneses





El riu Mekong, amb gairebé cinc mil quilòmetres de longitud, és un dels deu rius més llargs del món. Per fer-se una idea de la seva grandària, és com anar cinc vegades de Barcelona a Paris. Neix als contraforts de la serralada de l'Himàlaia, a l'altiplà Tibetana-Qinghai de la Xina i s'endinsa en les altes muntanyes de la província de Yunnan. Un lloc conegut com "Shangri-La", que James Hilton va immortalitzar amb la famosa pel·lícula "Horitzons perduts" en 1934, encara que la feina la va rematar la UNESCO 69 anys després de declarar aquest número, vull dir zona, Patrimoni de la Humanitat. Com sol dir-se «les coses de palau van a poc a poc», hi hagi o no hi hagi reis o controvèrsia pel mig.





En aquestes muntanyes a gairebé cinc mil metres sobre el nivell de la mar, es troben les fonts de tres rius: el Yangtzé, que no surt del seu Xina; el Salween, que s'atreveix a jugar fora de casa; i el que nia en els somriures i llàgrimes de mitja humanitat, el Mekong, que campa pels seus furs per tota Indoxina. Els tibetans en diuen Dza Chu "aigua que neix dels penyals"; a la Xina, Lancang Jiang "riu turbulent"; a Laos, Mae Nam Kong "mare de totes les aigües"; a Cambodja com Tonle Thom "gran riu", i, finalment al Vietnam, quan se surt de mare i els seus envellides aigües van a parar a la mar de la Xina, li diuen Cuu Long "riu dels nou dracs". Posats a posar-li noms, li posaré el de l'setè dia, "diumenge", per reivindicar el seu dret al merescut descans.





Riu Mekong. Fotografia: JL Meneses







Com va escriure Al-Yaqubí, al segle IX després de Crist, «qui vulgui anar a la Xina ha de travessar set mars, cadascun amb el seu propi color, vent, peixos i brisa» Reals o mitològics, és la ruta cap a Orient, encara que els navegants venecians utilitzaven aquesta mateixa expressió "navegar els set mars" per referir-se a les habilitats nàutiques. En el meu cas, que és el que conec, més real que mitològic, vaig arribar a la província de Yunnan després de travessar la Xina de nord a sud procedent de Mongòlia. No tarda a obsequiar als vilatans de nord amb els vestits super tèrmics que van protegir el meu cos, en ple mes de gener, dels trenta i quaranta graus sota zero de Sibèria i Mongòlia. Quan vaig arribar a Yunnan a finals de mes, regnava una temperatura primaveral que convidava a capbussar-se en les aigües de qualsevol dels seus imponents rius i rierols.





Llançant-, metafòricament, sobre les primerenques aigües del Mekong que flueixen sense parar de les entranyes del Tibet quan la serralada de l'Himàlaia s'obre de cames a més de cinc mil metres d'altura, descendeixes més de dos mil cinc-cents metres a velocitat de vertigen per la província de Yunnan. Les seves aigües, baixen per estrets camins creixent sense parar en el seu primer tram de vida amb l'empenta i la frescor d'un infant. No em sorprèn que els xinesos posessin a les seves aigües el nom de "riu turbulent", ni tampoc, encara que sí m'entristeix, les turbulentes relacions de Xina amb els tibetans des de fa més de setanta anys motivades per la cobdícia territorial. Hi ha un proverbi xinès que diu: «l'ambició va matar el ratolí» pel que, més tard que mai, el Tibet tornarà a ser dels tibetans.





Lijiang, província de Yunnan, Xina. Fotografia: JLMeneses







Una de la localitats que un no pot perdre en el seu viatge per aquestes contrades, és la de Lijiang. El seu casc antic, permet fer-se una idea de com era i es vivia a l'antiga xinesa. Els seus estrets carrers segueixen empedrats, les teulades de les cases amb alers corbats, el quefer dels seus veïns, les places, els nombrosos canals i el llac del Drac Negre, des d'on pot contemplar-se els alts cims de les muntanyes presidides per l'anomenada Drac de Jade, de més de cinc mil cinc-cents metres d'altitud i coronada per neus perpètues.





Aquesta província xinesa, que travessa el Mekong per la seva part occidental, és una de les més visitades pels turistes xinesos que, en massa i amb pasta fresca a la butxaca, pul·lulen com zombis programats impedint la necessària relaxació que fa falta per a la contemplació de aquesta meravella catalogada com a Patrimoni de la Humanitat. A més, van sempre en grup, criden més que nosaltres, són lentíssims fotografiant i és fàcil patir alguna que una altra col·lisió a causa de la seva vista miop, o algun de paraigua, encara que no hi hagi núvol al cel que amenaci pluja. Van a la seva. Recordo, que descansant en un banc va arribar un grup de xinesos, es van anar asseient i vaig acabar fora d'ell i de la meditada presa fotogràfica. Dit això, he d'aclarir que els xinesos són bona gent, molt treballadors i estan molt orgullosos del seu país, de la seva cultura i dels seus costums. Potser, hauríem de prendre nota i no despotricar tant del que és nostre.





"Triangle d'Or" confluència de tres fronteres: Laos, Myanmar i Tailàndia. Fotografia: JLMeneses







Quan el Mekong abandona la Xina ho fa crescut, amb l'arrogància d'un adolescent, sap que el seu paper en aquest món és vital i que la geografia política ha d'estar definida per ell. S'erigeix com a frontera natural entre Laos i Myanmar al llarg d'un tram d'uns dos-cents cinquanta quilòmetres fins a trobar-se amb Tailàndia en un punt conegut com "El Triangle d'Or". Allà, com un jove enamorat, el Mekong es fon en una abraçada amb el riu Ruak que arriba de Myanmar per, sense necessitat d'un "si vull", besar-se del vespre a l'alba i mantenir-se units fins a morir al mar. Vull recordar "El Triangle d'Or" per aquest acte d'amor que la natura ens obsequia amb la seva saviesa infinita i obviaré comentaris sobre els traficants d'opi que van fer d'aquest enclavament unes "galeries comercials" de l'opi per les quals transitava l'ociositat provocant a la mort.





Però el Mekong no és ociós, segueix el seu curs cap al mar, amb maduresa, fent-mereixedor del descans dominical. Al llarg de mil vuit-cents quilòmetres, Laos roman a la seva esquerra i Tailàndia a la seva dreta, convidant a tots dos països a construir "ponts d'amistat", l'últim, el construït en 2013 que germana les poblacions de Houei Sai a Laos i Chiang Khong a Tailàndia. Generós sempre i crescut en el seu saber i fer, tal com s'espera d'un adult, proveeix a milions d'indonesis de peixos variats, de verd que encengui els arbres de l'Edèn i d'aigua per als seus camps d'arròs i perquè els nens es banyin amb dret a créixer com a éssers humans.





Luamprabang, Laos. Fotografia: JLMeneses







Abans d'entrar a Cambodja, el Mekong s'obre i del seu ventre laosià emergeixen "quatre mil illes", nom amb què es coneixen porcions de terreny de totes les mides de les quals només tres d'elles estan habitades, Don Khong, és la més gran en extensió i la més poblada. En ella, viu gent senzilla en cases humils, cultivadors d'arròs, de palma de sucre i pescadors hàbils que transiten pels salts d'aigua i cascades com els equilibristes d'un circ. La pau i l'harmonia regna en aquest lloc en el qual des de fa alguns anys també ha posat els peus i el cor al viatger. Seria desitjable que el turisme de masses no acabés amb aquest paradís com ha succeït en altres parts. Penso, que tots podem gaudir de les meravelles que ens ofereix la natura, però és imprescindible que l'activitat turística sigui regulada perquè els entorns naturals que regalen bellesa en abundància no perdin un nou enclavament.







Phnom Penh, Cambodja. Fotografia: JLMeneses







Vaig entrar a Cambodja des de la Conchinchina, sud de Vietnam en l'actualitat, després de passar la frontera per la localitat de Moc Bai i travessar un cop més el Mekong. A uns cent setanta quilòmetres des de la frontera es troba la capital, Phnom Penh, a les planes baixes de Cambodja i en la confluència dels rius Mekong i Tonle Sap. Assegut al moll de passeig és difícil no emocionar-se amb els llums i colors del crepuscle reflectint-se en les aigües o veient als seus habitants acompanyar les seves oracions amb barites d'encens que encenen al vespre en memòria dels milions de cambodjans que van tenyir les aigües amb la seva sang durant genocidi dut a terme pel règim comunista dels Khmers Rojos a les ordres Pol Pot (vegeu, si es vol veure, el meu article " els crits del silenci " publicat per Catalunya Press el passat mes de desembre).





Disposar de temps a Cambodja és fonamental per a visitar la ciutat de Phnom Penh, els seus temples, palaus, museus i la seva gent, bé mereixen una missa. I, més enllà de la ciutat, seguint el curs del riu Tonle cap al nord, arribes a la ciutat de Siem Riep, als llogarets dels seus voltants i als Temples d'Angkor, Patrimoni de la Humanitat. Sobre aquest país es podrien escriure més articles que les cinquanta-nou comptes d'un rosari catòlic o de les 33 del tasbih islàmic, si pogués fer-ho, posaria èmfasi en esforç dels cambodjans per superar les atrocitats sofertes i en constatar la bellesa de l'entorn i la seva cultura mil·lenària. Ara, toca seguir el viatge emprès.





Delta de Mekong. Fotografia de JLMeneses







Les aigües de l'Mekong, les que van néixer a l'Himàlaia, arriben tenyides i cansades al seu penúltim destí després de navegar amb l'esperança d'arribar a bon port. Ja estem amb ell, a Vietnam, al Delta de Mekong, també anomenat pels vietnamites "riu dels nou dracs" i que segons la seva mitologia representa la vida i la prosperitat. El delta és una zona molt extensa i fèrtil, plena d'illots, de camps d'arròs, de verdures, d'arbres fruiters i de canals que serpentegen per tots els racons i als que s'arriba, des de la ciutat de Ho Chi Minh, antiga Saigon , per la llera del Mekong. En Els mercats flotants, com el de Cai Rang, Phong Dien, Cai Be ..., es porta a terme una intensa i ordenada activitat comercial al llarg i ample del riu, mentre als seus costats, modestes cases apuntalades sobre les aigües donen recer als pescadors del peix orella d'elefant, del peix gat, de les carpes, de pangues i un llarg etcètera de tots els sabors, colors i mides. El Mekong, ancià i extenuat, contempla amb satisfacció el fer de les aigües donant-ho tot a canvi de res. Sense presses, recompensades per la brisa del Xie, caminen sobre les càlides ribes de la mar de la Xina i s'endinsen, nues d'equipatge com va escriure Machado, al Mar Etern.





Mar Etern. Fotografia: JLMeneses







Pel riu Mekong, el dels set noms, ha transitat la vida i la mort al llarg del seu recorregut i en tots els temps. El Mekong ha estat i serà la mare que ha donat el pit a milions de persones i Azrel, l'àngel de la mort, que s'ha portat per la seva llera, més per guerres que per motius naturals, a més dels que som capaços comptar i de posar un sol nom. Un cop més, polítics de poc de tres a la cambra i cacics de totes les menes van armar la de Déu és Crist en un dels regnes d'aquest món. La sang, de més de deu milions de persones es va abocar sobre les aigües del Mekong durant les guerres de Vietnam i de Cambodja i Azrel, el compassiu àngel de la mort, la va portar mar endins perquè descansi en la immensitat de la blava fins a l'eternitat .





El Mekong, va complir amb la comesa que el Déu li havia encomanat: néixer, créixer i servir a la humanitat amb el seu bé més preuat, l'aigua, i deixar, en el curs de la seva vida, evidències de generositat i grandesa, perquè d' elles naixés la vida, l'art, la cultura i suficient bellesa per atenuar el dolor causat per la mediocritat humana.