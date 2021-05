Una dona perd un premi de loteria més de 20 milions d'euros després de rentar la butlleta

Loteria de Califòrnia @calottery





Guanyar la loteria és un dels somnis de la majoria de les persones, especialment quan el premi suma milions. De la mateixa manera, no hi ha pitjor malson de guanyar el premi i perdre la butlleta abans de cobrar-lo.





Això és exactament el que li va passar a una dona d'Estats Units, que ha perdut un premi de 26 milions de dòlars (20,8 milions d'euros) després de posar la butlleta a la rentadora.





L'afectada tenia 180 dies per cobrar el premi, i es va acostar a l'establiment de loteria quan vencia el termini. Li explico a l'encarregada que ha passat, sense que aquesta pogués fer res.





La gerent de l'establiment l'ha intentat ajudar aportant les proves de la càmera de seguretat, que demostren que va ser aquesta ciutadana qui va entrar a la botiga setmanes enrere i va comprar la butlleta guanyadora. No obstant això, finalment no ha estat possible.





D'acord amb les regles de la Loteria de Califòrnia, una foto de l'anvers i el revers de la butlleta és l'única evidència que es pot usar en una instància en la qual una butlleta es perd, de manera que s'encoratja tots a prendre fotografies de les seves números després de la compra.







Però, si bé la pèrdua serà sens dubte un cop devastador per a la dona, és un gran guany per a les escoles locals a l'àrea, ja que la suma de diners en efectiu no reclamada es dóna automàticament a les escoles públiques de l'estat quan ningú es presenta.